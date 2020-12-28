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Устроили хоровод вокруг машины ГИБДД автолюбители в Нижнем Новгороде

16:04 28.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Полицейские, добро посмеиваясь, ласково поглаживали свои жезлы и лукаво поглядывали на танцоров.

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Мир и счастье царили возле главного нижегородского стадиона

В Нижнем Новгороде возле главного местного стадиона водители устроили внезапный хоровод вокруг полицейского автомобиля. Радостные мужчины и женщины объединились в цепь и стали кружиться в беззаботном новогоднем танце вокруг сияющей голубым и красным машины ГИБДД. А потом разошлись – так же быстро, как и собрались. Мир и счастье царили возле главного нижегородского стадиона.

Полицейские, добро посмеиваясь, ласково поглаживали свои жезлы и лукаво поглядывали на танцоров. Хорошо танцует тот, кто танцует с правами.

Источник: телеграм

нижний новгород полицейская машина стадион хоровод
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Аноним, 28 декабря 2020 16:20
где видео?

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