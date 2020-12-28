Устроили хоровод вокруг машины ГИБДД автолюбители в Нижнем Новгороде

Мир и счастье царили возле главного нижегородского стадиона

В Нижнем Новгороде возле главного местного стадиона водители устроили внезапный хоровод вокруг полицейского автомобиля. Радостные мужчины и женщины объединились в цепь и стали кружиться в беззаботном новогоднем танце вокруг сияющей голубым и красным машины ГИБДД. А потом разошлись – так же быстро, как и собрались. Мир и счастье царили возле главного нижегородского стадиона.

Полицейские, добро посмеиваясь, ласково поглаживали свои жезлы и лукаво поглядывали на танцоров. Хорошо танцует тот, кто танцует с правами.

Источник: телеграм