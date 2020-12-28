Почему сократили траты перед Новым годом жители России, стало известно

В 2020 году покупка украшений для дома и подарков перешла в онлайн.

Продажи подарков, украшений и продуктов к столу перешли в интернет

Расходы россиян на подготовку к Новому году сократились на 9% по сравнению с декабрем 2019-го, говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex (есть у «Известий»). При этом в середине месяца покупатели проявили традиционный интерес к товарам для праздника: выросли траты на вечернюю одежду, еду из ресторанов и к столу, на подарки и на бронирование поездок в начале января, подтвердили «Известиям» представители рынка. Тем не менее предновогоднее оживление экономики не позволит предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей вернуться к уровню продаж прошлого года, опасаются эксперты.

Спроса спад

Среднее значение Tinkoff CoronaIndex, который учитывает потребительскую и деловую активность, с 1 по 23 декабря составило 6,1 балла. В прошлом году в аналогичный период индекс вырос до 6,8 баллов, следует из отчета «Тинькофф», который есть у «Известий». В нем подчеркивается, что самое высокое значение показателя — 10 баллов — было зафиксировано именно в декабре 2019 года.

Перед Новым годом и Рождеством россияне сократили расходы на 9% в сравнении с 2019-м, говорится в исследовании. При этом с 17 по 23 декабря траты по отношению к предыдущей неделе выросли в традиционно праздничных категориях: на услуги салонов красоты (на 20%), на связь (+21%), на одежду и обувь (+12%), в ресторанах (+8%) и супермаркетах (+7%).

Кроме того, россияне стали активно готовиться к новогодним поездкам: спрос на аренду автомобилей, отели, услуги турагентств и железнодорожные билеты вырос на 25%, 11%, 8% и 3% соответственно. По данным сервиса «Тинькофф Путешествия», самые популярные у россиян направления — на юг России: из Москвы в Краснодар и Сочи и обратно.

Активность жителей столицы сократилась еще сильнее, чем по России в целом: на 16% по сравнению с декабрем 2019 года. С 1 по 23 декабря среднее значение индекса в Москве составило 4,8 балла, тогда как в прошлом году в аналогичный период средний индекс достигал 5,7 балла. Кроме москвичей меньше всего покупок перед новогодними праздниками делают жители Санкт-Петербурга (на 24 декабря Tinkoff CoronaIndex составил 5,5 балла), Московской и Мурманской областях (по 5,6 баллов), а также — Ямало-Ненецкого (4,8 балла) и Чукотского (4,8 балла) автономных округов. Регионы-лидеры по потребительской активности перед праздниками — Дагестан и Тыва, где Tinkoff CoronaIndex достиг 10 баллов, Чечня (9,6 балла), Еврейская автономная область (9,5 балла) и Бурятия (9,2 балла).

В середине декабря потребительский спрос россиян превысил «нормальный» уровень (средний показатель с 20 января по 13 марта) на 2,6%, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». Для сравнения, в начале декабря превышение составляло 3,7%.

Подарки и украшения

Несмотря на то, что многие компании отменили корпоративные вечеринки в традиционном формате, в первые две недели декабря продажи вечерних платьев выросли в 2,5 раза, а клатчей — в 1,5 раза, рассказала «Известиям» управляющий коммерческий директор Lamoda Александра Артюшкина. Она добавила, что мужчины в декабре увеличили покупки рубашек (на 10%), галстуков (на 27%) и бабочек (на 31%).

В сервисе доставки еды Delivery Club подчеркнули, что количество заказов готовой еды в декабре увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на доставку из кафе и ресторанов связан в том числе с появлением нового формата корпоративов в онлайне, когда сотрудникам заказывают еду из ресторанов на дом.

Россияне также активно готовятся отмечать новый год за праздничным столом дома. Спрос на колбасные изделия в декабре вырос на 30%, на оливки и маслины — в пять раз, на рыбные консервы — в 3,6 раза, отметили в сети магазинов «Магнит».

В «Ашане» зафиксировали двукратный по сравнению с 2019-м рост покупок мандаринов и красной икры, подсчитали для «Известий» представители ритейлера. Кроме того, в декабре продажи шампанского и игристых вин увеличились в три раза, мандаринов и икры — в два раза, консервированного горошка, кукурузы и рыбных консервов — в 1,5 раза по сравнению с последней неделей ноября этого года.

В 2020 году покупка украшений для дома и подарков перешла в онлайн. В Wildberries отмечают рост продаж посуды и кухонного инвентаря в 2,7 раза, украшений и других товаров для праздника — в 6,3 раза по сравнению с прошлым годом. В категории подарков особенной популярностью пользуются бьюти-товары, игрушки, бытовая техника, книги, оценили в Wildberries. В Ozon продажи электроники в качестве подарков увеличились на 65% год к году, мелкой бытовой техники — в 1,6 раза, игрушек — на 91%, сладких наборов — в 4,7 раза.

Хотя ситуация в туристической отрасли кардинально отличается от прошлогодней, россияне как и прежде планируют поездки на начало января, отметил представитель туроператора TUI. Он подчеркнул: более 60% бронирований, сделанных в последние две недели, приходятся именно на новогодние праздники. При этом туристы стараются приобретать расширенную страховку, покрывающую риски, связанные с COVID.

Новая нормальность

Несмотря на предновогодний рост спроса на различные услуги и товары, приходится констатировать, что многие сектора не смогут компенсировать падение этого года, заявил «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его оценкам, общепит ожидает сокращение выручки на 30–60%, сектор услуг (включая салоны красоты, парикмахерские, ателье) — на 40%.

Треть россиян не будут дарить подарки на Новый год

При изучении влияния пандемии на экономику наблюдается российский феномен: при падении доходов населения статистика не отмечает снижения уровня зарплат, отметил руководитель центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Он подчеркнул, что кризис ударил в первую очередь по теневому сектору, доходы конкретных домохозяйств снизились и потребление стало более сжатым, но статистика не выявляет причин сокращения.

— После мирового кризиса 2008 года в экономической литературе появился термин new normal, указывающий на то, что традиционная сменяемость кризисов и периодов экономического подъема больше не работает. Окончательно эта «новая нормальность» пришла к нам в 2020-м, — полагает Владимир Климанов.

По его словам, в следующем году экономику ждет глобальная трансформация отношений между субъектами, а также смена траектории дальнейшего развития.

Источник: Известия