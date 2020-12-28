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Современный хит сезона: разработка брендбука — что это такое, для чего создавать его концепт, какие тренды он должен включать в себя?

15:41 28.12.2020
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Брендбук представляет собою главный документ бренда компании, который предназначен для внутрикорпоративного использования.

Брендбук представляет собою главный документ бренда компании, который предназначен для внутрикорпоративного использования. Он содержит в себе миссию, философию, ценности и главные особенности бренда. Именно разработка брендбука - это отличная идея для каждого бизнеса, который хочет удивить своих клиентов чем-то особенным. В принципе, разрабатывать его и дарить в качестве дополнения до покупок мог бы вообще любой бизнес, но в то же время, можно разработать индивидуальный брендбук под себя и так далее.

Обратившись в специализированную компанию по разработке брендбуков, есть возможность сделать какой-то особенный, крутой проект и так далее. При этом, каждый может внести в брендбук что-то особенное, свои фишки, свои идеи, свои инновации. Эта славная вещица в конце концов станет очень полезной, а для некоторых вообще незаменимой в той или другой сфере.

Ключевые компоненты brand book: к чему стоит присмотреться в первую очередь?

Чтобы создать полноценный бренд и внедрить его в компанию, необходимо пройти многоэтапный и сложный процесс, одним из важных этапов в котором является формирование брендбука. Этот такой документ, который охраняется в компании коммерческой тайной и касается это каждого сотрудника предприятия. Содержание brand book зависит от вида деятельности компании и ее размеров. Базовый набор составляют следующие элементы:

  • фирменный стиль — в него вошли логотип, а также корпоративные шрифты, символы, цвета, торговые марки и все это внесено в уникальный свод правил;
  • идеология бренда — описание и определение ЦА, то есть, каким должен быть потребитель, его потребности и возможности компании в их удовлетворении;
  • концепция продвижения — как и через какие инструменты потребитель получает информацию о продукте или услуге компании;
  • внутренний стиль — какую роль играет бренд в жизни персонала, какая идеология преобладает на фирме.

Особенно полезен брендбук для новых сотрудников организации, которые хотят узнать подробности и вникнуть в сферу деятельности.

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