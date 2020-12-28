Шторки для ванной

Шторки для ванны, иногда также называемые шторками для душа, являются важным элементом комплекта, когда вы устанавливаете новую душевую кабину над ванной.Выберите подходящий стиль и размер экрана для своего дома - вам больше не придется мириться с мокрым полом или липкими занавесками для душа.
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Объяснение экранов для ванн
- Навесные перегородки для ванны - когда пространство не проблема
Простая концепция с большим визуальным разнообразием, навесные экраны обычно состоят из одного или двух листов стекла с шарниром на одном конце, который позволяет пользователю легко открывать и закрывать их.
Навесные ширмы можно убрать в сторону, пока вы наслаждаетесь ванной, избегая ощущения замкнутости. Конструкция навесных экранов позволяет использовать стеклянные панели различной формы, включая квадратную, круглую и в форме паруса. Экраны 150 см можно посмотреть здесь: https://ekran-pod-vannu.ru/catalog/ekrany-pod-vannu/150-sm.
Доступны также изогнутые варианты, подходящие для установки на P-образные ванны. Основным недостатком навесных экранов является то, что они требуют места, чтобы переместиться в открытые; это не проблема для просторных ванных комнат, но может сделать эти модели непрактичными в помещениях с ограниченным пространством.
Складные экраны - практичная экономия места
Складные перегородки для ванны позволяют максимально использовать пространство без ущерба для визуального стиля. Складные перегородки, установленные вдоль одной стороны ванны, состоят из нескольких навесных панелей, которые откидываются к стене, обеспечивая доступ к ванне.
Благодаря складыванию, а не повороту наружу на шарнире, эти экраны требуют минимального дополнительного пространства, что делает их отличным выбором для небольших комнат.