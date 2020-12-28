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Шторки для ванной

15:44 28.12.2020
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Шторки для ванны, иногда также называемые шторками для душа, являются важным элементом комплекта, когда вы устанавливаете новую душевую кабину над ванной.

Шторки для ванны, иногда также называемые шторками для душа, являются важным элементом комплекта, когда вы устанавливаете новую душевую кабину над ванной.Выберите подходящий стиль и размер экрана для своего дома - вам больше не придется мириться с мокрым полом или липкими занавесками для душа.

Мы также много работали, чтобы предложить вам этот ассортимент по ценам, которые, мы уверены, вы согласитесь, с отличным соотношением цены и качества, экраны 170см можно посмотреть здесь: https://ekran-pod-vannu.ru/catalog/ekrany-pod-vannu/170-sm.

Объяснение экранов для ванн

  • Навесные перегородки для ванны - когда пространство не проблема

Простая концепция с большим визуальным разнообразием, навесные экраны обычно состоят из одного или двух листов стекла с шарниром на одном конце, который позволяет пользователю легко открывать и закрывать их.

Навесные ширмы можно убрать в сторону, пока вы наслаждаетесь ванной, избегая ощущения замкнутости. Конструкция навесных экранов позволяет использовать стеклянные панели различной формы, включая квадратную, круглую и в форме паруса. Экраны 150 см можно посмотреть здесь: https://ekran-pod-vannu.ru/catalog/ekrany-pod-vannu/150-sm.

Доступны также изогнутые варианты, подходящие для установки на P-образные ванны. Основным недостатком навесных экранов является то, что они требуют места, чтобы переместиться в открытые; это не проблема для просторных ванных комнат, но может сделать эти модели непрактичными в помещениях с ограниченным пространством.

Складные экраны - практичная экономия места

Складные перегородки для ванны позволяют максимально использовать пространство без ущерба для визуального стиля. Складные перегородки, установленные вдоль одной стороны ванны, состоят из нескольких навесных панелей, которые откидываются к стене, обеспечивая доступ к ванне.

Благодаря складыванию, а не повороту наружу на шарнире, эти экраны требуют минимального дополнительного пространства, что делает их отличным выбором для небольших комнат.

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