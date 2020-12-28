Детальный гороскоп здоровья на неделю с 28 декабря по 3 января для каждого знака зодиака

Если прислушаться к рекомендациям астролога, то получится избежать неприятностей

Новый год практически на пороге. Люди переживают, что бы все прошло хорошо. В этом обязательно поможет гороскоп здоровья с 28 декабря по 3 января. Если прислушаться к рекомендациям астролога, то получится избежать неприятностей.

Возникнут ли проблемы со здоровьем с 28 по 3 января у Овнов, Тельцов и Близнецов

Овны

Все те представители знака, которые ведут сидящий образ жизни, должны обязательно обратить внимание на спину и шею. Ведь эти участки нуждаются в помощи. Если проблемы не серьезные, то стоит поделать специальные упражнения. Они помогут вернуть гибкость и эластичность суставам. Если же боли сильные, то стоит обязательно обратиться за помощью к врачу. Он назначит нужное лечение.

Тельцы

Очень часто на протяжении этой недели Тельцы будут чувствовать голод. Стоит на это обратить внимание. Возможно, постоянная занятость н, по возможности. Брать с собой хотя бы некоторые перекусы. Даже одно яблоко поможет желудку на некоторое время успокоиться. Также нужно помнить о том, что стоит пить достаточное количество воды. Если Тельцы обратят на это внимание, то пищеварение точно улучшится.

Близнецы

Самым страшным в этот период для Близнецов станет переутомление. Поэтому стоит с аккуратностью относиться к физической работе и нагрузкам. Если есть возможность, то нужно сделать перерыв в спорте. Также стоит избегать эмоционального переутомления. Если же стресс дает о себе знать, стоит попробовать успокоиться. Это можно сделать с помощью народных методов или даже лекарств.

Гороскоп здоровья на неделю с 28 декабря по 3 января для Раков, Львов и Дев

Раки

Под ударом на этой недели могут оказаться голосовые связки. Поэтому стоит их беречь. Особенно в час новогодних праздников. Любителям караоке придется выбирать между сильным желанием попеть и здоровьем своего голоса. Каждый человек расставляет приоритеты по-своему. Однако астрологи рекомендуют прислушаться к этому совету. Также стоит обратить внимание и на еду. Холодная – может навредить голосу.

Львы

На протяжении недели Львам будет очень тяжело утолить свое чувство голода. Поэтому с аппетитом у них точно не будет никаких проблем. Прежде всего, стоит обратить внимание на количество калорий, которые употребляют представители знака. Возможно, Львы двигаются намного больше, чем получают от пищи. Поэтому стоит немного подкорректировать свой рацион. Если есть возможность, то стоит обратиться к специалисту.

Девы

Кожа на этой недели для Дев должна стать приоритетом. Погодные условия могут на ней негативно отразиться. Стоит заняться ее увлажнением, а также подобрать крема и другие средства для зимней поры. Однако и этого не будет достаточно. Нужно обязательно пересмотреть рацион. Если в нем мало витаминов, то можно пропить специальные медикаменты.

Подведет ли здоровье с 28 по 3 января Весов, Скорпионов и Стрельцов

Весы

В этот период Весам стоит обязательно получить максимум положительных эмоций. Ведь на фоне грусти и тоски они даже могут заболеть. В новогодние праздники печалиться точно плохая идея. Поэтому представителям знака стоит заранее спланировать то, как они будут их проводить. Близкие люди обязательно поддержат и не дадут скучать. Если возникнут проблемы на личном фронте, то переживать также не нужно.

Скорпионы

Практически на протяжении всей недели Скорпионы будут чувствовать усталость. Это будет им очень мешать сосредоточиться на важных делах. Особенно некстати такое состояние будет накануне Нового года. Астрологи советуют больше времени отдыхать и проводить на свежем воздухе. Все дела стоит отложить, и просто окружить себя приятной атмосферой. Тогда от усталости не останется и следа.

Стрельцы

Максимум внимания в это время Стрельцы должны уделить своему здоровью. Не нужно экономить на самом важном. Стоит выбирать качественные продукты, а не дешёвые и т.п. Ведь вскоре придется платить совсем другую цену. Ведь не даром существует известная пословица, что скупой платит дважды. Если Стрельцы почувствовали недомогания, нужно взять больничный. Хоть это может быть и не выгодным в финансовом плане.

Что ожидает в гороскопе здоровья с 28 декабря по 3 января Козерогов, Водолеев и Рыб

Козероги

Мышцы будут нуждаться в нагрузке. Поэтому представителям знака, которые никогда не занимались спортом, нужно делать коррективы. Для начала стоит поделать специальные упражнения дома. Если же уже давно была мечта записаться в спортзал, то самое время. Тем более могут быть новогодние скидки, просто нельзя упустить такую возможность.

Водолеи

Никаких серьезных проблем со здоровьем у представителей этого знака не ожидается. Однако это совсем не повод для того, чтобы вообще перестать уделять ему внимание. Астрологи советуют быть осторожными со спиртными напитками. Также стоит обратить внимание на питание. Если получилось переесть, в новогодние праздники от этого никто не застрахован, то стоит выпить таблетку. Она поможет нормализировать пищеварение.

Рыбы

Стоит особое внимание уделить своей фигуре. Это очень важно. Если человек будет держать себя в тонусе, то никакие проблемы со здоровьем ему не страшны. Это не значит, что нужно садиться на строгую диету. Нужно просто исключить вредную пищу, и добавить в жизнь физические нагрузки.

Источник: rsute.ru