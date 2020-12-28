28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Ждала ковидную бригаду 2 недели с температурой 40 и коронавирусом семья из 7 человек в Бердске

17:08 28.12.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
3 2

Семья неоднократно обращалась в колл-центр, но врач так и не пришел. Для того, чтобы пройти тест на коронавирус, они отправились в другой город.

% name% title
Никто из медиков так и не приехал к заболевшей коронавирусом семье в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Ждала ковидную бригаду 2 недели с температурой 40 и коронавирусом семья из 7 человек в БердскеПоручил повысить готовность к рискам заражения коронавирусом в новогодний период губернатор Андрей ТравниковЕщё 987 новостей

Игорь Ляхов будучи военным пенсионером поражен состоянием медицины в Бердске. Мужчина утверждает, что он вместе с женой вернулся из военного госпиталя, расположенного в Кисловодске 2 октября. После поездки супруги заболели коронавирусом, вместе с ними заболели и другие члены его семьи.  В семье Ляховых 7 человек. Самая высокая температура до 40 поднялась у Игоря, но вызвать "скорую" на протяжении 2 недель мужчине так и не удалось.

- Температура была почти 40. У других членов семьи была такая же, но скачкообразная от 37,7 до 38 и от 38 до 39. Конкретно переболели все, вся семья. У нас переболели все друзья. Они готовы тоже самое подтвердить. Я лично вызывал "скорую", вызывал ковидную бригаду, вызывал врачей. К нам за 14 дней вообще никто не явился. Я переболел, у меня 50%  легких повреждено, а меня даже никто не зарегистрировал. И куда бы я не ходил, куда бы я не обращался, только принимали заявки и говорили: "ждите, ждите". Сколько  звонков я совершал и в ковидную бригаду, и в поликлинику, которая на Микрорайоне, и в городскую больницу. Куда я только не звонил! Мне только говорили, что ваша заявка принята - ждите,- поделился с "Курьер. Среда. Бердск" 24 декабря житель Бердска Игорь Ляхов.

Для того, чтобы сдать тест,  Игорю и всей его семье пришлось отправиться в Минздрав Новосибирской области.

- Мы сдали мазок, нам потом сказали, что тестов нет. Нужно ждать. После моих обращений из Минздрава Новосибирской области спрашивали нас о том, можем ли мы приехать сами.  Я сказал, что мы контактные больные. Мне ответили, если вы не приедете, мы у вас никак не возьмем,  нет машин. Мы поехали сами всей семьей. Тест оказался положительным,- сообщил Ляхов.

Также как стало известно,  Игорь Ляхов после случившегося звонил лично и самому главрачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской, но звонок никто не принял. Явившись в колл-центр и объяснив ситуацию, сотрудница сказала мужчине, что лично сама неоднократно передавала заявки в поликлинику и помнит количество совершенных звонков Игорем в день.

В колл-центре БЦГБ "Курьер. Среда. Бердск" оператор Татьяна сообщила, что прокомментировать сложившуюся ситуацию не может. Этим может заняться старший администратор, которая находится в поликлинике с утра.

- Я оператор колл-центра, моя задача состоит в том, чтобы всю необходимую информацию записать и передать программе. Грубо говоря, я записала - передала. К сожалению, я прокомментировать это не могу. Если человек обращается, мы его вносим в программу. Перед этим старший администратор проверяет: вызов был обслужен или не обслужен, был передан врачу или не был передан. Если не был передан врачу по какой-либо причине, тогда оформляем вызов повторно с пометкой "повторно", - разъяснила оператор Татьяна.

Напомним, что подобный случай не единственный в Бердске. В июле берчанке пообещали сделать тест на COVID-19 спустя 21 день с начала болезни в ЦГБ Бердска.

COVID-19 коронавирус не приезжают врачи не приехала ковидная бригада Игорь Ляхов
Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего еще ждать от медицины в Бердске?

Эрвин, 28 декабря 2020 17:27
а что вы удивляетесь? Вы же голосуете за президента и его команду. Так что кушайте полной ложкой.
Аноним, 28 декабря 2020 17:39
Зачем вообще сдавать эти тесты? Это что, мода сейчас такая или это для самоуспокоения?
Тогда уж воспользовались бы услугами платных специалистов, хотя бы в плане рекомендаций по лечению, которые одинаковы как при "ковиде", так и при обычном гриппе. Начинать лечение нужно сразу, при любых орви, чтобы избежать осложнений.
Аноним, 28 декабря 2020 18:03
Это не то и не другое. Это скорее бюрократическая уловка. Без этого теста будет считаться что вы болели ОРВИ. А если умерли - то от осложнения ОРВИ. И статистика смертности прекрасна, и врачам доплачивать не надо и Россия впереди планеты всей в борьбе с коронавирусом. Как сказал Путин у нас даже с лёгким течением госпитализируют, а в Европе - нет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплатили 500 млн рублей водителю трамвая, победившей в лотерею "Столото"
18:31 28-12-2020
Выплатили 500 млн рублей водителю трамвая, победившей в лотерею
За Гретой в Сибирь идет Белла: как антициклоны повлияют на новогоднюю ночь
18:30 28-12-2020
За Гретой в Сибирь идет Белла: как антициклоны повлияют на новогоднюю ночь
Является ли Моргенштерн сыном Васильева или нет, выясняют поклонники
18:20 28-12-2020
Является ли Моргенштерн сыном Васильева или нет, выясняют поклонники
БердскСгорели 24 автомобиля и один человек за морозные выходные в Новосибирской области
18:17 28-12-2020
Сгорели 24 автомобиля и один человек за морозные выходные в Новосибирской области
Рейтинг самых высоких жиых елок на Новый год 2021 опубликован в России
18:15 28-12-2020
Рейтинг самых высоких жиых елок на Новый год 2021 опубликован в России
Привлекает переселенцев Новосибирская область: Почти 3200 соотечественников приехали в регион за 2020 год
18:07 28-12-2020
Привлекает переселенцев Новосибирская область: Почти 3200 соотечественников приехали в регион за 2020 год
Будут доставлять до медучреждений на спецмашинах пожилых людей в Новосибирской области. Выделили 46 автомобилей
18:00 28-12-2020
Будут доставлять до медучреждений на спецмашинах пожилых людей в Новосибирской области. Выделили 46 автомобилей
Что сказал о повышении денежного довольствия военным в 2021 году Сергей Шойгу. Когда ждать индексации военных зарплат
17:50 28-12-2020
Что сказал о повышении денежного довольствия военным в 2021 году Сергей Шойгу. Когда ждать индексации военных зарплат
Почему сократили траты перед Новым годом жители России, стало известно
17:45 28-12-2020
Почему сократили траты перед Новым годом жители России, стало известно
Резко подскочила доля микрозаймов для малого и среднего бизнеса. В чем причина?
17:30 28-12-2020
Резко подскочила доля микрозаймов для малого и среднего бизнеса. В чем причина?