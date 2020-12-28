Ждала ковидную бригаду 2 недели с температурой 40 и коронавирусом семья из 7 человек в Бердске

Семья неоднократно обращалась в колл-центр, но врач так и не пришел. Для того, чтобы пройти тест на коронавирус, они отправились в другой город.

Никто из медиков так и не приехал к заболевшей коронавирусом семье в Бердске

Игорь Ляхов будучи военным пенсионером поражен состоянием медицины в Бердске. Мужчина утверждает, что он вместе с женой вернулся из военного госпиталя, расположенного в Кисловодске 2 октября. После поездки супруги заболели коронавирусом, вместе с ними заболели и другие члены его семьи. В семье Ляховых 7 человек. Самая высокая температура до 40 поднялась у Игоря, но вызвать "скорую" на протяжении 2 недель мужчине так и не удалось.

- Температура была почти 40. У других членов семьи была такая же, но скачкообразная от 37,7 до 38 и от 38 до 39. Конкретно переболели все, вся семья. У нас переболели все друзья. Они готовы тоже самое подтвердить. Я лично вызывал "скорую", вызывал ковидную бригаду, вызывал врачей. К нам за 14 дней вообще никто не явился. Я переболел, у меня 50% легких повреждено, а меня даже никто не зарегистрировал. И куда бы я не ходил, куда бы я не обращался, только принимали заявки и говорили: "ждите, ждите". Сколько звонков я совершал и в ковидную бригаду, и в поликлинику, которая на Микрорайоне, и в городскую больницу. Куда я только не звонил! Мне только говорили, что ваша заявка принята - ждите,- поделился с "Курьер. Среда. Бердск" 24 декабря житель Бердска Игорь Ляхов.

Для того, чтобы сдать тест, Игорю и всей его семье пришлось отправиться в Минздрав Новосибирской области.

- Мы сдали мазок, нам потом сказали, что тестов нет. Нужно ждать. После моих обращений из Минздрава Новосибирской области спрашивали нас о том, можем ли мы приехать сами. Я сказал, что мы контактные больные. Мне ответили, если вы не приедете, мы у вас никак не возьмем, нет машин. Мы поехали сами всей семьей. Тест оказался положительным,- сообщил Ляхов.

Также как стало известно, Игорь Ляхов после случившегося звонил лично и самому главрачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской, но звонок никто не принял. Явившись в колл-центр и объяснив ситуацию, сотрудница сказала мужчине, что лично сама неоднократно передавала заявки в поликлинику и помнит количество совершенных звонков Игорем в день.

В колл-центре БЦГБ "Курьер. Среда. Бердск" оператор Татьяна сообщила, что прокомментировать сложившуюся ситуацию не может. Этим может заняться старший администратор, которая находится в поликлинике с утра.

- Я оператор колл-центра, моя задача состоит в том, чтобы всю необходимую информацию записать и передать программе. Грубо говоря, я записала - передала. К сожалению, я прокомментировать это не могу. Если человек обращается, мы его вносим в программу. Перед этим старший администратор проверяет: вызов был обслужен или не обслужен, был передан врачу или не был передан. Если не был передан врачу по какой-либо причине, тогда оформляем вызов повторно с пометкой "повторно", - разъяснила оператор Татьяна.

Напомним, что подобный случай не единственный в Бердске. В июле берчанке пообещали сделать тест на COVID-19 спустя 21 день с начала болезни в ЦГБ Бердска.