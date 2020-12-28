Разлив нефтепродуктов произошел в приморском порту Находка

Специалисты установили боновые ограждения в два ряда по 150 метров.

В акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды

Специалисты ликвидируют загрязнение в бухте Находка в Приморье, где, предположительно, с иностранного торгового судна были сброшены нефтесодержащие отходы, сообщила пресс-служба администрации города.

"Поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна", - говорится в сообщении.

Специалисты установили боновые ограждения в два ряда по 150 метров. За ограждениями разлива нефтепродуктов не обнаружено.

Работы по ликвидации загрязнения продолжаются, собрано более тысячи литров маслянистой жидкости. Площадь загрязнения в пресс-службе пока не сообщают.

Обстоятельства случившегося выясняет Росприроднадзор, также готова подключиться транспортная прокуратура.