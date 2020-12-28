Подробный гороскоп для женщин на 2021 год Белого Металлического Быка

Хоть период будет и непростым, но ожидается немало ярких впечатлений и приятных встреч. Год Быка обещает добиться успехов и показать себя с лучшей стороны всем тем дамам, кто не будет сидеть сложа руки.

Год Быка обещает добиться успехов и показать себя с лучшей стороны всем тем дамам, кто не будет сидеть сложа руки

Женский гороскоп на 2021 год расскажет представительницам прекрасного пола какими событиями наградит их Белый Металлический Бык в грядущем году. Хоть период будет и непростым, но ожидается немало ярких впечатлений и приятных встреч. Год Быка обещает добиться успехов и показать себя с лучшей стороны всем тем дамам, кто не будет сидеть сложа руки.

Гороскоп на 2021 год для представительниц стихии Огня

Женщинам-Овнам

В начале года предпочтительнее заниматься домашними делами, а уже в марте пора подумать о карьере, делах на работе. Тем более, что жизненные силы и творческий потенциал расцветут с приходом весны. Финансово год будет стабильным, но тратиться придётся только на всё самое необходимое. Для одиноких дам-Овнов Бык, почитающий семейные традиции, предполагает очень интересное знакомство, завершающееся маршем Мендельсона.

Женщинам-Львам

Для достижения успеха и финансовой выгоды придётся приложить усилия. Нельзя упускать открывающихся возможностей, вникать в новые идеи, держать многие ситуации под постоянным контролем. Но звёзды предупреждают, что следует следить за своим здоровьем, не допускать нервных перегрузок. В любви всё не так просто. Семейные отношения будут очень напряженными, особенно в середине года. А у одиноких Львиц в середине года может вспыхнуть яркие чувства к человеку, который появится на горизонте уже в январе 2021 года.

Женщинам-Стрельцам

Удачный год обещает гороскоп женщинам-Стрельцам. Их энергичность и увлеченность работой даст свои результаты в виде хорошего финансового обеспечения уже с начала 2021 года. Отношения в семье будут стабильными, но иногда могут случаться небольшие недоразумения. Женщинам-Стрельцам не стоит предъявлять слишком высокие требования к родным и любимым людям. Это касается и незамужних дам. Иначе они рискуют не найти своего единственного и неповторимого.

Гороскоп на 2021 год для представительниц стихии Земли

Тельцам-женщинам

Благоприятные периоды в жизни этого знака во всех сферах жизни будут наблюдаться в начале года и с приходом осени. Май-август не даст расслабиться, но и значительных успехов не принесёт. Кроме этого следует в этот период обращать внимание на здоровье и не отмахиваться из-за занятости от проявлений болезни.

Женщинам-Девам

Значительных изменений в жизни Дев не предвидится. Возможен карьерный рост, предложение новой перспективной должности. Семейным дамам в налаживании гармоничных отношений с мужем будет мешать ревность, возможно и не беспочвенная. У одиноких Дев недостатка в поклонниках не будет, но вот связать свою судьбу с кем-либо вряд ли удастся.

Козерогам-женщинам

Усердие в работе, целеустремлённость смогут продвинуть женщин-Козерогов по карьерной лестнице. Весь год для дам-Козерогов будет удачным. Они смогут повысить свой профессиональный уровень. Фортуна улыбнётся этому знаку и в финансовой сфере. Неожиданные источники доходов могут появиться весной и осенью, а повышения зарплаты можно ожидать в конце лета.

Гороскоп на 2021 год для знаков стихии Воздуха

Женщинам-Близнецам

Общительные представительницы этого знака заведут немало нужных и одновременно приятных знакомств. Будет наблюдаться и духовных рост: благодаря анализу прошлых ошибок Близнецам удастся избавиться от негативных мыслей, настроиться на положительный лад и изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Женщинам-Весам

Упорство и решительность помогут этому знаку провести год без потерь. Единственный месяц в году будет неблагоприятным для женщин-Весов. Это февраль. В этот период лучше «затаиться», не заниматься важными делами, не затевать перестановок в отношениях и в быту. Для одиноких дам этого знака уготована судьбоносная встреча в летний период.

Женщинам-Водолеям

Напористость в решении рабочих моментов будет замечена начальством. А вот от авантюрных и сомнительных предложений придётся отказаться. К финансам относиться надо разумно, чтоб не остаться к концу года «на нулях». Чтоб не омрачить семейную идиллию астрологи рекомендуют больше времени уделять мужу, не давить на него слишком агрессивно.

Гороскоп для знаков стихии Воды

Женщинам-Ракам

Непростой выдастся первая половина года. Много сил и внимания необходимо будет уделить родным и близким людям. А вот вторая половина будет сопровождаться активной и плодотворной деятельностью. Придётся много трудиться, терпеливо преодолевать жизненные препятствия, проявлять настойчивость в достижении цели.

Женщинам-Скорпионам

Скорпионши могут рассчитывать на благосклонность Быка во всех сферах жизни. Не исключены важные перемены как в профессиональной, так и в личной жизни. Проявив свои незаурядные способности, этот знак будет отмечен на работе. В любовной сфере можно ждать предложения руки и сердца.

Женщинам-Рыбам

Белый Бык зарядит дам этого знака позитивной энергией. С приходом весны они реально почувствуют хорошие изменения в своей жизни. Главное – не останавливаться в своем развитии, не расслабляться. Активные действия принесут к концу года приятные сюрпризы.

Источник: rsute.ru