Как отдыхаем на новый год 2021

Выход на работу в нерабочие праздничные дни регламентирует 113 статья Трудового кодекса. Привлечение сотрудников к работе без их согласия не допускается.

Календарь праздничных дней в 2021 году

Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января включительно, а 31 декабря объявлен рабочим днем. Подробности - в нашем материале.

Перенос выходных в январе 2021 года

Продолжительность каникул регулируется постановлением правительства, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным. Проект нормативного акта, установившего календарь новогодних праздников на 2021 год, подготовил Минтруд. Правительство России уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, однако регионы и предприятия могут сами определить, будут ли в уходящем году работать 31 декабря.

По закону, в случае, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, выходной переносится на следующий после праздничного трудовой день. В постановлении правительства предусматривается перенос в 2021 году следующих выходных дней: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. И с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря.

Нужен ли приказ о графике работы в январе 2021 года

По Трудовому кодексу, приказ о графике работы в праздничные дни издается в обязательном порядке. Документ, как правило, формируется на бланке компании с подписью директора или других ответственных лиц. Ему присваивается номер и дата. Там указывается, как отдыхаем в январе, когда выходим на работу после новогодних праздников. Документ размещается на рабочем портале, рассылается сотрудникам по электронной почте.

Нужен ли приказ о выходе на работу в праздник

Выход на работу в нерабочие праздничные дни регламентирует 113 статья Трудового кодекса. Привлечение сотрудников к работе без их согласия не допускается. Если есть такая необходимость, нужно заранее поставить в известность коллектив. Вызвать человека без его разрешения можно в исключительных случаях: например, для предотвращения или устранения последствий катастрофы, выполнения неотложных задач в условиях чрезвычайных обстоятельств. В праздничные дни продолжают работать организации, поддерживающие жизнеобеспечение населенных пунктов.

Выходные на Новый год в 2021 году при пятидневной и шестидневной рабочей неделе

Нерабочие праздничные дни едины для всех, независимо от количества трудовых дней в неделе. Согласно ТК, предпраздничный рабочий день сокращается на час. В четверг, 31 декабря, трудиться можно будет меньше обычного. Когда праздники закончатся, все работают в обычном режиме. При пятидневной неделе предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье. При шестидневной неделе один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается, как правило, в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания.

Источник: ria.ru