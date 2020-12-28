Новогодний онлайн: какие шоу и подарки приготовили детям со всей России

Главная "елка" страны проходит в Кремлевском Дворце с 1963 года

Московские новогодние представления для детей шагнули в онлайн: теперь праздничную программу сможет посмотреть вся страна. Что ждет юных зрителей в этом году? Какие сюрпризы и подарки приготовили организаторы? Об этом в материале РИА Новости.

Кремлевская Елка

Главная "елка" страны проходит в Кремлевском Дворце с 1963 года. Этой зимой впервые за всю историю она пройдет в новом формате.



"Из-за принятых карантинных ограничений новогоднее представление пройдет в формате телевизионной версии. Трансляция состоится на телеканале "Карусель" 31 декабря в 18:00", – прокомментировала заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Наталья Свиридова.

По словам организаторов, это будет премьера спектакля "Пятое время года, или Кто придумал Новый год". Главные герои истории – дети, которые узнали, что существует волшебное "пятое время года". С вопросами о нем ребята обратились к Деду Морозу, который предложил им отправиться в сказочное путешествие и самим все узнать. Новогоднее шоу длится 55 минут.

"Огромным плюсом нового формата является то, что новогодняя история вышла за рамки сцены Государственного Кремлевского Дворца и превратилась в полноценную театральную телепостановку. Представление смогут увидеть все дети страны. Минус – это отсутствие тех, для кого и создается спектакль в Кремле: детей. Яркие эмоции зрителей, радостная суета, игры в фойе, новогоднее настроение – этого очень не хватает", – отметила Свиридова.

Посмотреть новогодний спектакль Кремля в повторе можно будет на сайте Московской Федерации профсоюзов 1-15 января бесплатно.

Киноелка от Мосфильма

Впервые за свою девятилетнюю историю "Киноелка на Мосфильме" выходит за пределы киностудии. Новогоднее представление "На Елку!" пройдет в режиме онлайн и будет доступно всем, кто приобрел билет на просмотр или сюрприз – "Шоу и подарок в одной коробке", до 13 января. И то, и другое можно приобрести на официальном сайте Киноелки.

"Посмотреть представление можно в любое удобное для зрителей время в режиме онлайн, но с ощущением полного погружения в спектакль, поскольку мы сняли представление на 12 камер с разных ракурсов", – прокомментировала продюсер проекта Татьяна Гаврилова.

В центре сюжета представления – путешествие Деда Мороза в прошлое. Главный зимний волшебник оказывается во Франции в далеком 1895 году. Возвращать его в настоящее время предстоит Снегурочке и ее помощникам.

"Спектакль длится час и смотрится на одном дыхании! В проекте приняли участие звезды кино и телевидения – заслуженный артист России Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Оксана Федорова", – рассказала Гаврилова.

Для доступа к программе нужно приобрести просмотр (550 рублей) или "Шоу и подарок в одной коробке" (1250 рублей). Затем необходимо подключиться к сети интернет, зайти на специально созданный сайт и ввести уникальный код просмотра.

"Посмотреть шоу можно несколько раз в течение 48 часов с момента активации кода. Любому родителю известно, что дети – большие поклонники многократных пересмотров", – отметила Татьяна Гаврилова.

Если зритель выбирает вариант "Шоу и подарок в одной коробке" – ребенок получит фирменную "кинокамеру" со сладостями, настольную игру, слайм, мыльные пузыри и "Золотой билет" с уникальным кодом для активации просмотра. Этот подарок могут приобрести не только москвичи, но и жители других регионов – он продается в интернет-магазине, с которым сотрудничают организаторы.

Елка Победы

Праздничная программа от Музея Победы в этом году пройдет в четвертый раз и впервые в новом формате. Новогодний квест "Елка Победы онлайн. Артефакт времени" можно будет пройти с 30 декабря по 10 января на сайте музея.

"Ребят ждет 12 интересных серий, объединенных одним сюжетом. Дети смогут виртуально "побывать" в разных локациях музея. Исторические декорации, актеры в костюмах 40-х годов, а также современные технологии помогут ребятам ощутить "путешествие во времени". Программа не только развлекательная, но и познавательная – участники узнают много новых и интересных фактах о Великой Отечественной войне, о том, как праздновали Новый год в середине ХХ века", – прокомментировала Юлия Денисова, руководитель проекта "Елка Победы".

По словам организаторов, в основе сюжета история, которая случилась с Дедом Морозом и Снегурочкой: герои получают много писем от ребят со всей страны, среди которых случайно находят очень странное послание. Они выясняют, что письмо затерялось во времени и было адресовано солдату, воюющему на фронтах Великой Отечественной войны.

"Участникам квеста предстоит узнать, получится ли у главных героев доставить письмо солдату и ответить на двенадцать хитрых вопросов, а самые быстрые, находчивые и эрудированные ребята, ответившие быстрее других на максимальное количество вопросов, получат подарок от Деда Мороза", – рассказала Денисова.

Ежедневно в 12:00 с 30 декабря по 10 января на официальном сайте музея будут выходить новые серии квеста по 9-12 минут, каждая завершится вопросом. Все предыдущие части сохраняются и их можно пересмотреть. Первые ребята, правильно ответившие на все задания, получат новогодний подарок в стилизованном камуфлированном мешочке: две банки солдатской каши, шоколадки, книжку-раскраску и пенал с фломастерами.

"Наши программы стали доступны для жителей всей страны. И в этом, конечно, главный "плюс" онлайн-формата. Но никакие виртуальные программы, какими бы качественными они не были, не передадут ту потрясающую атмосферу новогоднего праздника, командного духа, в которую погружаются дети во время прохождения квеста в музее", – подчеркнула Денисова.

Участие в новогоднем квесте от Музея Победы бесплатное.

Пять чудес Деда Мороза

Впервые в этом году пройдет онлайн-шоу "Пять чудес Деда Мороза" для детей 3-10 лет от создателей "елки" в Крокусе. Это игровой фильм с 3D-графикой и современными информационными технологиями, которые позволяют взаимодействовать со зрителем: шоу создается только для ребенка, который его смотрит, весь контент генерируется по ходу трансляции.

"Новый год – это семейный, уютный праздник, который объединяет людей. Мы рады предоставить детям и родителям возможность насладиться новогодним шоу, оставаясь дома, в безопасности", – прокомментировала руководитель проекта Татьяна Гагарина.

Ребятам предстоит отправиться в путешествие вместе со Снегурочкой и ее помощниками, чтобы вернуть подарки для детей всего мира, которые похитила Снежная Королева. С помощью интерактивных элементов дети смогут выбрать поворот сюжета: в шоу встроены четыре компьютерные игры, которые нужно пройти, чтобы преодолеть препятствия.

"Основной плюс такого формата – это персонализация: ребенок видит на экране свои фото и свое послание для Деда Мороза, герои шоу обращаются к нему по имени, аватар ребенка участвует во всех приключениях, персонажи сказки общаются с ним", – рассказала Гагарина.

Роли главных героев исполнили российские актеры: Нонна Гришаева, Сергей Баталов, Леонид Лейкин, Анвар Либабов. Представление длится 1 час.

Для просмотра взрослому необходимо ввести штрихкод билета на сайте просмотра шоу и заранее заполнить анкету ребенка: загрузить фотографии, письмо для Деда Мороза, ввести имя, возраст и город проживания. После, в день сеанса, нужно зайти на тот же сайт, снова ввести штрихкод и получить доступ к шоу, сгенерированному специально для каждого ребенка.

"Шоу пройдет в два этапа: с 26-30 декабря и 2-7 января. На билетах указана дата и время сеанса. Доступ открывается за один час до сеанса и прекращается через час после окончания. Но если зритель не смог посмотреть шоу в свою дату и время, техподдержка перенесет его сеанс", – отметила Татьяна Гагарина.

По словам организаторов, вместе с трансляцией можно приобрести подарок – чемоданчик Деда Мороза, который появляется в шоу. Там ребенок найдет настольную игру для всей семьи, созданную по мотивам программы, шоколадные конфеты и другие сюрпризы. Стоимость подарка 650 рублей.

Цена на шоу стартует с 890 рублей, однако у организаторов динамическое ценообразование и стоимость постепенно растет.

Научный Новый год

Любители научных экспериментов в этом году тоже могут остаться дома: специальный набор "Наука на дом. Новогоднее расследование" – это настоящая домашняя лаборатория, с помощью которой дети и взрослые должны раскрыть предпраздничное происшествие. По словам разработчиков, игра рассчитана на детей 7-14 лет.

"Это набор, в котором есть все необходимое для восьми экспериментов: колбы, склянки, пробирки, реагенты, инструкции. Мы разработали два формата его использования", – рассказал лектор и ведущий проекта "Умная Москва" Артем Говоров.

Первый формат – когда ребенок подключается к онлайн-квесту с помощью qr-кода из коробки и начинает вести свое расследование, в ходе которого ему нужно провести эксперименты и ответить на вопросы своего коллеги – онлайн-детектива. И второй формат, когда родители не дарят ее ребенку, а открывают отдельную инструкцию, где им сказано, как самим подготовить для ребенка такой квест.

Расследование происходит в вымышленном Умном Городе, где все уже готовятся к главному зимнему празднику, и в детективном агентстве все собираются уходить в отпуск. Но в последний предновогодний день к сыщикам в окно прилетает камень с таинственной запиской. Так начинается квест, который дети проходят с помощью своей домашней лаборатории.

"Все реактивы в коробке – "с запасом", и после прохождения основной истории подарок можно использовать, как набор юного химика, и даже повторить некоторые эксперименты", – рассказал Артем Говоров.

Набор уже можно приобрести на сайте проекта "Умная Москва" и в партнерском интернет-магазине за 2950 рублей.

Ребята от 9 лет могут пройти новогодний научный квест самостоятельно, детям помладше понадобится помощь. Игра содержит подробные инструкции и правила по технике безопасности.