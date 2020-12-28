С какой температурой не пускают в самолет: Можно ли вернуть деньги за билеты?

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора пассажира при выявлении температуры тела выше 37 градусов могут не пустить в самолет

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора пассажира при выявлении температуры тела выше 37 градусов могут не пустить в самолет. Что делать в этом случае пассажиру, особенно, если он приобрел билет по невозвратному тарифу?

Поскольку перелет отменился по независящим от пассажира обстоятельствам, связанным с повышенными эпидемиологическими требованиями, обусловленными борьбой с пандемией, то тогда даже по невозвратным тарифам деньги за билет должны быть возвращены.

Это следует из п. 2 ст. 108 Воздушного кодекса РФ, согласно которому «в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира или члена его семьи либо близкого родственника, совместно следующих с ним на воздушном судне, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается документально, и уведомления об этом перевозчика до окончания установленного в соответствии с федеральными авиационными правилами времени регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, либо в связи с задержкой отправления воздушного судна, иными предусмотренными федеральными авиационными правилами действиями (бездействием) перевозчика, влекущими за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору воздушной перевозки пассажира, пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата».

Таким образом, исходя из упомянутой статьи Воздушного кодекса, пассажиру необходимо затребовать от сотрудников авиакомпании справку о снятии с рейса из-за повышенной температуры (с обязательной указанием причины). Далее необходимо уведомить перевозчика об отмене перелета и направить заявление в представительство авиакомпании о возврате уплаченной провозной платы в связи с вынужденным отказом от поездки (из-за недопуска на рейс в связи с повышенной температурой тела). Деньги за билеты обязаны будут вернуть также в случае, если была выявлена повышенная температура у одного из членов семьи пассажира.

В этом случае помимо заявления и справки о снятии с рейса перевозчику для возврата провозной платы нужно будет предоставить в подтверждение документы о родстве (свидетельство о рождении, о браке и т.п.).

Если авиаперевозчик, тем не менее, отказывается возвращать деньги за неиспользованные билеты, направьте жалобу в Роспотребнадзор и потребуйте также помимо провозной платы взыскать с него потребительский штраф за отказ добровольного выполнения установленных законом обязательств.

Источник: pravozashitnik.info