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Перечислил возможных будущих президентов России Жириновский

16:26 28.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В частности, возможными преемниками действующего президента Владимира Путина политик назвал премьера Михаила Мишустина.

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Список он огласил в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. Список он огласил в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», пишет газета «Московский Комсомолец».

В частности, возможными преемниками действующего президента Владимира Путина политик назвал премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Но при этом, сказал Жириновский, преемником станет кто-то другой, намекая на себя», — отмечает издание.

В ноябре китайский портал Sohu сообщил, что возможным преемником Владимира Путина на посту президента является глава Чечни Рамзан Кадыров. В свою очередь, Кадыров ранее назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными. По его мнению, сегодня Путину нет достойной замены.

В то же время Путин и его окружение уклончиво отвечают на вопросы о преемнике. Президент неоднократно говорил, что этот вопрос должны решать граждане. В одном из интервью он признался, что думает о достойном кандидате с 2000 года.

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Аноним, 28 декабря 2020 16:30
НВР:
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки,-
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. -
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет?-
Кричит Осел,- мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры,
Кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
"Пожалуй,- говорят,- возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней,-
Им отвечает Соловей,-
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".

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