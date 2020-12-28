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Начнет использование самолетов SSJ-100 с 1 января 2021 года авиакомпания «Россия»

16:31 28.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Отечественные самолеты внесены в сертификат эксплуатанта авиакомпании «Россия»

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В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании количество направлений, по которым будут летать Superjet 100, расширится

«Россия» полностью готова к полетам на самолетах Superjet 100. Росавиация внесла в сертификат эксплуатанта авиакомпании новый тип воздушных судов.

Нижний Новгород и Белгород станут первыми направлениями в маршрутной сети «России», по которым начнут выполнять полеты самолеты Superjet 100.

В Нижний Новгород на 1 января запланировано четыре рейса. Согласно расписанию, вылеты из Москвы в 9:30, 13:10, 18: 15 и 23:35. Прибытие в аэропорт Стригино в 10:55, 14:30, 19:35 и 00:55 соответственно. Обратные рейсы из Нижнего Новгорода в 11:40, 15:15 и 20:35 с прибытием в Москву в 12:55, 16:35 и 21:55 соответственно.

Вылет самолета в Белгород из аэропорта Шереметьево в 16:30, прилет — в 18:05. Обратный рейс из Белгорода в 19:00, прилет в Шереметьево — 20:50.

В январе самолеты Superjet 100 будут выполнять полеты из Москвы в Нижнекамск — с 11 января, Магнитогорск и Челябинск — с 13 января. В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании количество направлений, по которым будут летать Superjet 100, расширится.

Начало эксплуатации самолетов Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии Группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» сосредоточит усилия на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны. Основная задача —обеспечивать удобные стыковки как с собственными рейсами, так и с рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в базовом аэропорту Шереметьево.

«Шереметьево с его разветвленной маршрутной сетью становится таким же значимым аэропортом для «России», как санкт-петербургский Пулково, где сосредоточена основная часть флота авиакомпании. Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов в свою очередь будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот», — отмечает генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.

Согласно новой стратегии, «Россия» станет ведущим эксплуатантом самолетов отечественного производства. К концу 2021 года в парке авиакомпании будет 66 самолетов Superjet 100. При этом иностранные воздушные суда по-прежнему продолжат выполнять полеты на регулярных и туристических рейсах. Сейчас флот «России» помимо самолетов Superjet 100 состоит из лайнеров иностранного производства семейства Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.

Superjet-100 гражданский полет пассажирские перевозки
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