"Я же не прокаженная": Пугаются костылька и отказывают в работе 50-летней Елене в Бердске. Два года она выживает

По телефону приглашают на собеседование, но увидев хромую бердчанку, почти в открытую работодатели говорят, что калека им не нужна.

Елена мечтает о работе

За пустым столом на Новый год загадает одно единственное желание 50-летняя жительница Бердска Елена. Найти работу. Ведь два года она не живет, а выживает. Только благодаря родным и друзьям.

Еще полная сил и здоровья молодая женщина пять лет назад стала инвалидом. Бежала с работы на высоких каблуках. Преодолевала небольшую лужицу, под которой был лед. Подскользнулась и всем весом упала на ногу. В итоге — оскольчатые переломы и две операции. И теперь она все еще ходит с костылем, как чуда ожидая третью операцию, которая, возможно, поставит ее на ноги. Инвалидность ей не дают.

Несколько лет назад по протекции подруги Елене удалось найти работу в отделе готового платья. Труд продавца для нее был не нов, и в своей профессии она чувствовала себя как рыба в воде. Пусть даже и с костыльком. Но два года назад хозяйке пришлось закрыть отдел — не потянула взлетевшей арендной платы. И Елена стала безработной. С того времени она ищет работу и не может найти. Всех работодателей отпугивает костыль, с которым она передвигается.

Есть немало специальностей, которыми за свою трудовую жизнь овладела бердчанка. Первая ее профессия — секретарь-машинистка. Начинала набирать тексты еще на механической печатной машинке. Теперь делает это на компьютере. С высокой скоростью. В 90-е, как и многие ее ровесники, многое перепробовала: была барменом, официанткой, продавцом и даже монтажницей на заводе.

-Хотела устроиться на работу рядом с домом, в небольшой магазинчик. Но увидели мой костыльчик, ой, это будет обуза — говорят. Летом в поиске работы прошлась пройтись от 21 до 11 квартала. Стучалась во все двери. Как увидят костыль — никому не нужна. Но у меня же есть руки, готовые работать, есть голова, которая работает. Единственное, с костыльком хожу, а его все пугаются. Недавно пошла на рынок в отдел одежды. Хозяйка меня увидела и спросила, почему я ее не предупредила, что хожу с палочкой. А что здесь такого? Язык у меня подвешен, могу предложить все, что угодно. С людьми общаться умею, выгляжу моложе своих лет. Работу «работать» буду, как положено. В общем, в работе мне в очередной раз отказали. Но я же не прокаженный человек, почему со мной так поступают? - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 28 декабря Елена.

Недавно Елена зарегистрировалась как безработная в Центре занятости населения. Ей позвонили и сообщили, что регистрация прошла. Но дальнейшей информации пока не поступало.

Два года без работы Елене приходится буквально выживать. Не бросают друзья и родственники — помогают.

-Я уже устала так жить. Я не считаю помощь за подачки — в свое время я тоже помогала людям. Теперь они мне помогают. Скоро мой день рождения, 30 декабря, затем Новый год. А мне даже нечего поставить на стол. Я готова и хочу работать. Могу продавцом, могу на телефоне. Я знаю, что у меня хорошо получается общаться с людьми. Могу набирать тексты. Впрочем, готова на любую посильную работу. Очень хочу работать. Дома можно с ума сойти. Если у меня спросили бы, какое мое самое заветное желание, которое загадаю на Новый год, я бы ответила — найти работу.

По словам директора Центра занятости населения Елены Дмитриевой, у них бердчанке, безусловно, помогут найти работу. Но проблема в том, что перед Новым годом многие работодатели попридержали вакансии.

Елена Борисовна отметила, что после новогодних праздников готова лично встретиться с Еленой и поработать с ней индивидуально. Это может быть и подбор вакансий и предложение получить новую специальность.

Если бердских работодателей тронула история бердчанки и они готовы предложить ей работу, звоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Мы свяжем вас с Еленой.

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