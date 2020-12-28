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На какие продукты хотят «заморозить» цены в Новосибирской области, стало известно. Смотрите список

16:39 28.12.2020 Фото: pxhere
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Ранее стало известно, что торговые сети региона готовы на некоторое время сдержать рост цен на продукты первой необходимости.

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Ценники на товары будут выделены особым образом

Список продуктов, торговая надбавка на которые составит не более 10%, стал известен в Новосибирской области. Информацию об этом в ответе на официальный запрос редакции «Вести Новосибирск» сообщили в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Ранее стало известно, что торговые сети региона готовы на некоторое время сдержать рост цен на продукты первой необходимости. Региональные власти планируют продлить такие меры до апреля 2021 года.

«В рамках соглашения торговым сетям предлагается в розничных магазинах применять торговую надбавку не более 10% на часть позиций ассортиментного ряда каждого вида социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», - говорится в официальном ответе минпромторга.

Власти подготовили список из 24 товаров первой необходимости и включили в него следующие позиции:

- Говядина (кроме бескостного мяса)
- Свинина (кроме бескостного мяса)
- Баранина (кроме бескостного мяса)
- Куры (кроме куриных окорочков)
- Рыба мороженная неразделанная
- Масло сливочное
- Масло подсолнечное

- Молоко питьевое
- Яйца куриные
- Сахар-песок
- Соль поваренная пищевая
- Чай черный байховый
- Мука пшеничная
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
- Рис шлифованный
- Пшено
- Крупа гречневая-ядрица
- Вермишель
- Картофель
- Капуста белокочанная свежая
- Лук репчатый
- Морковь
- Яблоки

Планируется, что в магазинах торговых сетей, подписавших соглашение, ценники на товары будут выделены особым образом. Полный перечень ритейлеров, которые готовы предоставить такие меры поддержки, будет известен только после подписания соглашения всеми сторонами. Однако, как отметили в пресс-службе правительства региона, дату подписания соглашения пока не определили.

Источник: nsktv

прайс ритейлеры цены на продукты
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