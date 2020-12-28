Скончалась актриса «Красного факела» Валентина Широнина

Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале.

Она многие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте

Валентина Широнина окончила Новосибирское театральное училище в 1964 году, войдя в его историю как самая первая выпускница (обладательница красного диплома № 1). Еще студенткой она успешно дебютировала на сцене «Красного факела», а затем заняла ведущее положение в труппе Новосибирского ТЮЗа (ныне театр «Глобус»).

В 1978 году актриса получила приглашение от «Красного факела», на сцене которого ее героини «повзрослели», сохранив непосредственность, заразительную энергию, обаяние и жизнестойкость.

Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале.

Будучи мастером художественного слова, она многие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте, воспитав не одно поколение молодых артистов. Являлась доцентом кафедры сценической речи.

За роль Арины Власьевны в спектакле «Отцы и сыновья» по пьесе Брайена Фрила была отмечена Новосибирской премией «Парадиз» в номинации «Лучший дуэт» (совместно с заслуженным артистом РФ Григорием Шустером).

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны.

Источник: vk.com