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Скончалась актриса «Красного факела» Валентина Широнина

16:42 28.12.2020 Фото: Красный факел
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Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале.

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Она многие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался Евгений Мариненко 27 декабря 2020 в БердскеСкончалась актриса «Красного факела» Валентина ШиронинаЕщё 607 новостей

Валентина Широнина окончила Новосибирское театральное училище в 1964 году, войдя в его историю как самая первая выпускница (обладательница красного диплома № 1). Еще студенткой она успешно дебютировала на сцене «Красного факела», а затем заняла ведущее положение в труппе Новосибирского ТЮЗа (ныне театр «Глобус»).
В 1978 году актриса получила приглашение от «Красного факела», на сцене которого ее героини «повзрослели», сохранив непосредственность, заразительную энергию, обаяние и жизнестойкость.

Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале.

Будучи мастером художественного слова, она многие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте, воспитав не одно поколение молодых артистов. Являлась доцентом кафедры сценической речи.

За роль Арины Власьевны в спектакле «Отцы и сыновья» по пьесе Брайена Фрила была отмечена Новосибирской премией «Парадиз» в номинации «Лучший дуэт» (совместно с заслуженным артистом РФ Григорием Шустером).

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны.

Источник: vk.com

педагог похороны. театр Красный факел умерла
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