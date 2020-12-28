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Скончался Евгений Мариненко 27 декабря 2020 в Бердске

16:49 28.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он умер в реанимации.

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Евгений Мариненко умер
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался Евгений Мариненко 27 декабря 2020 в БердскеСкончалась актриса «Красного факела» Валентина ШиронинаЕщё 607 новостей

27 декабря после продолжительной болезни умер известный общественник Бердска - 81-летний Мариненко Евгений Павлович. Он много лет возглавлял общественную организацию «Бердский антикоррупционный комитет».
У Евгения Павловича было больное сердце. Он скончался в реанимации.

Прощание с Мариненко Евгением Павловичем состоится 29 декабря в 13:00 часов в Сретенском храме по адресу: Бердск, ул. Кутузова, 17. Выражаем соболезнования родным и близким.

Мариненко реанимация. умер
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От редакции

Соболезнуем родным и близким.

Николай Сычев, 28 декабря 2020 17:02
До конца своих дней был неравнодушным и активным гражданином.
Царство ему небесное!

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