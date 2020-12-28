Скончался Евгений Мариненко 27 декабря 2020 в Бердске

Он умер в реанимации.

Евгений Мариненко умер

27 декабря после продолжительной болезни умер известный общественник Бердска - 81-летний Мариненко Евгений Павлович. Он много лет возглавлял общественную организацию «Бердский антикоррупционный комитет».

У Евгения Павловича было больное сердце. Он скончался в реанимации.

Прощание с Мариненко Евгением Павловичем состоится 29 декабря в 13:00 часов в Сретенском храме по адресу: Бердск, ул. Кутузова, 17. Выражаем соболезнования родным и близким.