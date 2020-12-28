Срочно госпитализировали Алису Фрейндлих в Петербурге

Сейчас она находится в реанимации.

Сейчас она находится в реанимации

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова ФМБА России, сообщила РИА Новости представитель медучреждения.

Собеседница агентства не уточнила, в каком состоянии находится 86-летняя актриса, и в каком отделении она находится.

По данным некоторых Telegram-каналов, Фрейндлих доставили в больницу 25 декабря и сейчас она находится в реанимации.

Предположительно, врачи диагностировали у актрисы COVID-19.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Источник: РИА Новости