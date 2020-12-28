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"Жена изменила, прощайте": Предсмертное аудио отца перед расправой над детьми изучают следователи

20:46 28.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Инцидент произошел после того, как женщина призналась мужчине в измене. Обманутый муж вместе с детьми отравился угарным газом в машине.

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Следователи изъяли аудиосообщения и видеозаписи, которые записал глава семьи перед тем, как убить детей и совершить суицид

В социальных сетях появилась аудиосообщение, якобы записанное 37-летним жителем Уфы перед суицидом и убийством своих детей.

На записи мужчина оставил послание своему родственнику:

«Братишка, прощайте! Жена мне изменила… Сегодня призналась. Сказала, что любит другого и переспала на корпоративе. Прощайте. Я детей забираю с собой».

Напомним, в Башкирии разыскивали отца с двумя маленькими детьми, который 26 декабря после конфликта с женой скрылся с ними в неизвестном направлении. Женщина написала заявление в полицию. Малышам 1 год и 6 лет. Глава семейства уехал на автомобиле ВАЗ пятнадцатой модели. Легковушка попала на дорожную камеру в районе аэропорта и на трассе в Давлекановском районе.

По информации источника «Вестей» в правоохранительных органах, инцидент произошел после того, как женщина призналась мужчине в измене. Следователи изъяли аудиосообщения и видеозаписи, которые записал глава семьи перед тем, как убить детей и совершить суицид. Тела нашли в поле в автомобиле. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Источник: gtrk.tv

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