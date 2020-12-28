Рейтинг самых высоких жиых елок на Новый год 2021 опубликован в России

18:15 28.12.2020, Как вам елка в Бердске? Фото: Pixabay 0

Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске (55 метров).

В большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки Новогодние живые елки в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе оказались самыми высокими в России, сообщает ТурСтат. В первую десятку городов, в которых установили самые высокие живые новогодние деревья, вошли Уфа (30 метров), Москва (25 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Сыктывкар (23 метров), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метров). Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске (55 метров).

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