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Путин сам расскажет о своей прививке от коронавируса, заявили в Кремле

18:47 28.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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Так пояснил Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли президент просто сообщить, что привился, или россиянам покажут саму вакцинацию.

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Когда и как будет прививаться Путин—загадка даже для Пескова

Президент России Владимир Путин не мог строить конкретные планы по вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности "Спутник V" для лиц старше 60 лет, а каким образом сообщить о сделанной прививке, глава государства решит сам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 декабря.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в субботу заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Сообщалось, что "Спутник V" показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.

"Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о влиянии на решение президента привиться от коронавируса подтверждения Минздрава о безопасности вакцины для людей старше 60 лет.

Представитель Кремля добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации.

"Я не знаю, это зависит от того, как президент примет решение", - пояснил Песков в ответ на вопрос о том, планирует ли Путин просто сообщить, что привился, или россиянам покажут саму вакцинацию.

"Спутник V" 60 лет вакцина возрастная группа прививка Владимир Пу­тин Дмитирий Песков Минздрав
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От редакции

Будет прививаться?

Аноним, 28 декабря 2020 19:06
Привьется также, с иглой, закрытой колпачком, как мэр Лондона Садик Хан?

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