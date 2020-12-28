Выплатили 500 млн рублей водителю трамвая, победившей в лотерею "Столото"

Однако сама Оксана Мирошниченко заявляет, что еще не получила ни копейки из полумиллиардного выигрыша.

Ранее екатеринбурженка сказала, что она и ее муж пока не получили денег от организаторов лотереи

Супруги Николай и Оксана Мирошниченко, которые в начале 2019 года выиграли 500 миллионов рублей в лотерею, все-таки получили свой выигрыш. По крайней мере, именно об этом сообщили E1.RU организаторы лотереи «Столото».

«Срок выплаты крупных выигрышей победителям государственных лотерей установлен законодательно и составляет не более 180 дней с момента обращения за выигрышем. Соблюдение порядка выплаты контролирует Федеральная налоговая служба. На сегодняшний день не выявлено ни одного нарушения.

Победители "Русского лото" из Свердловской области — Николай и его супруга Оксана Мирошниченко — обратились за выигрышем 15 января 2019 года. Их выигрыш в размере 500 000 000 рублей за вычетом подоходного налога был выплачен в полном объеме в установленный законодательством срок — до 15 июля 2019 года», — говорится в заявлении «Столото».

Организаторы лотереи также сообщили, что свяжутся с Оксаной Мирошниченко, чтобы понять причину, по которой она сказала, что еще не получила ни копейки. Напомним, женщина по-прежнему трудится водителем трамвая.