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Законно ли ограничивать свободу передвижения в коронавирус, ответил Конституционный суд

19:20 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Нормативные исключения из общего правила о запрете покидать жилище "не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица к административной ответственности".

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Пандемия требовала резких решений от руководств регионов
Конституционный суд признал не противоречащим Конституции решение властей ограничить передвижение граждан во время пандемии, поскольку меры были вынужденными и кратковременными.
Ранее Протвинский городской суд направил запрос, связанный с постановлением губернатора Московской области о введении "режима повышенной готовности" в регионе. Суть вопроса — соответствует ли это нормативное положение Основному закону.
Как отметил КС, ограничение свободы передвижения было обусловлено объективной необходимостью оперативного реагирования на "беспрецедентную угрозу" распространения коронавируса. Кроме того, решение "преследовало конституционно закрепленные цели защиты жизни и здоровья всех лиц", прежде всего самих россиян, которые оказались во временной изоляции, постановили судьи.
Отмечается, что режим подразумевал "разумные исключения" из общего запрета покидать дома: так, сохранялась возможность выйти из дома, чтобы экстренно получить медицинскую помощь, поехать на работу (если деятельность организации не была приостановлена по предписаниям властей), пойти в ближайший магазин.
"Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об их конституционно-правовой допустимости", — указывается в постановлении.
При этом, как заметили судьи, нормативные исключения из общего правила о запрете покидать жилище "не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте привлечения лица к административной ответственности".
Источник: РИА Новости
Конституция коронавирус ограничения режим повышенной готовности Конституционный суд
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