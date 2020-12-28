Законно ли ограничивать свободу передвижения в коронавирус, ответил Конституционный суд

Ранее Протвинский городской суд направил запрос, связанный с постановлением губернатора Московской области о введении "режима повышенной готовности" в регионе. Суть вопроса — соответствует ли это нормативное положение Основному закону.

Как отметил КС, ограничение свободы передвижения было обусловлено объективной необходимостью оперативного реагирования на "беспрецедентную угрозу" распространения коронавируса. Кроме того, решение "преследовало конституционно закрепленные цели защиты жизни и здоровья всех лиц", прежде всего самих россиян, которые оказались во временной изоляции, постановили судьи.

Отмечается, что режим подразумевал "разумные исключения" из общего запрета покидать дома: так, сохранялась возможность выйти из дома, чтобы экстренно получить медицинскую помощь, поехать на работу (если деятельность организации не была приостановлена по предписаниям властей), пойти в ближайший магазин.

"Эти исключения не содержат в себе признаков социальной и иной дискриминации и основаны на рациональном понимании объективных жизненных потребностей граждан и общества, что также свидетельствует об их конституционно-правовой допустимости", — указывается в постановлении.