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У Фрейндлих выявили 80-процентное поражение легких. Состояние актрисы ухудшается

19:39 28.12.2020 Фото: С сайта актрисы
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Коронавирус был выявлен у артистки ещё 18 декабря. Первую неделю после этого она находилась дома на самоизоляции. В больницу попала уже 25 декабря.

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Состояние актрисы тяжёлое, но стабильное

У актрисы Алисы Фрейндлих, госпитализированной в Санкт-Петербурге с коронавирусной инфекцией, выявлено 80-процентное поражение лёгких. Об этом сообщили источники Лайфа в медицинских кругах Северной столицы. Алиса Фрейндлих

Коронавирус был выявлен у артистки ещё 18 декабря. Первую неделю после этого она находилась дома на самоизоляции. В больницу попала уже 25 декабря с 36-процентным поражением лёгких. Состояние продолжило ухудшаться, сейчас оно стабильно тяжёлое. Алиса Фрейндлих лежит в общей реанимации. У неё выявлена также киста печени.

Артистке дают кислород путём неинвазивной вентиляции лёгких. Для этого используют аппарат "Призма". Медики теперь отмечают, что возможно, Фрейндлих нужно было госпитализировать сразу после положительного теста на коронавирус, учитывая её 86-летний возраст, пристрастие к курению, слабость лёгких.
актриса коронавирус поражение легких реанимация. Алиса Фрейндлих
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