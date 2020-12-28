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Умер после прививки от коронавируса вакциной Pfizer пенсионер: У него случился сердечный приступ

19:49 28.12.2020 Фото: pixabay.com
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Минздрав Израиля создал специальную комиссию по расследованию несчастного случая.

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Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер после прививки от коронавируса вакциной Pfizer пенсионер: У него случился сердечный приступСкончался Евгений Мариненко 27 декабря 2020 в БердскеЕщё 608 новостей

Пожилой израильтянин умер в понедельник от сердечного приступа после получения прививки от коронавируса компании Pfizer, предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, сообщил минздрав Израиля.

"75-летний мужчина с севера страны, страдающий сердечным и онкологическим заболеваниями, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром против коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации", - цитирует пресс-службу минздрава РИА Новости.

Ведомство создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая, которую возглавил руководитель отдела безопасности и качества министерства здравоохранения.

"Первичная проверка не выявила связи между несчастным случаем и вакциной, кампания вакцинации продолжается", - отмечается в сообщении минздрава.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря. На первом этапе вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти, которые должны своим примером побудить граждан вакцинироваться. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

COVID-19 вакцина израиль коронавирус прививки умер от сердечного приступа
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