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Когда начнутся и закончатся новогодние каникулы у школьников Новосибирской области и будет ли обучение в 2021 году очным, ответил министр образования

20:08 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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По словам Сергея Федорчука, в период новогодних каникул ситуация с заболеваемостью в сфере образования будет отслеживаться.

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Школьников ждут длительные каникулы
С 28 декабря школьники Новосибирской области постепенно начинают уходить на зимние каникулы, которые продлятся в регионе до 17 января 2021 года. За время каникул министерство образования региона будет отслеживать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и ОРВИ, чтобы определить дальнейший формат работы.

Как рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на брифинге 28 декабря, в связи с зарегистрированными случаями заболевания коронавирусной инфекцией, в министерстве образования на контроле находятся 119 человек в школах (57 детей и 62 педагога). 57 классов в 43 общеобразовательных организациях переведены на дистанционное обучение.

В дошкольных образовательных организациях на контроле находятся 10 детей и 44 взрослых (всего 54 человека). В средних профессиональных образовательных организациях 33 человека (14 преподавателей и 19 студентов), в высших учебных заведениях 133 человека (42 преподавателя и 91 студент). Что касается ОРВИ, то в регионе полностью закрыт один малокомплектный детский сад, частично закрыты восемь школ и 26 дошкольных образовательных учреждений.

«В целом, если говорить о динамике заболеваемости ковидом, то она постепенно сокращается к новому году, а после каникул будем смотреть, каким образом она будет развиваться дальше. На больничных листах по разным диагнозам находятся 1989 педагогов – это чуть меньше 5%. Если сравнивать с прошлой неделей, и если сравнивать декабрь с ноябрем, то заболеваемость чуть меньше и по ковиду, и по ОРВИ, – сообщил Сергей Федорчук. – Мы рассчитываем, что если дальше будем соблюдать такие же меры предосторожности и безопасности в образовательных организациях, то ситуация будет кардинально меняться и, возможно, в январе-феврале следующего года мы увидим снижение заболеваемости».

Министр сообщил, что школьники региона начинают поэтапно уходить на зимние каникулы с начала этой недели, 28-30 декабря. Решение о продлении новогодних каникул в школах региона было принято на заседании штаба Новосибирской области – каникулы рекомендовано продлить до 17 января 2021 года. Соответствующее письмо министерства образования области было направлено главам муниципальных районов и городских округов.

По словам министра, в период новогодних каникул ситуация с заболеваемостью в сфере образования будет отслеживаться. «Это необходимо, чтобы мы поняли, в какой формат обучения выйдем – очный или заочный. Мы надеемся, что 18 января образовательные организации начнут работу в очном формате. На заседании оперативного штаба после праздников мы будем также обсуждать возвращение к очной работе СПО», – отметил Сергей Федорчук.

Министр также сообщил, что в связи с морозами ни одна образовательная организация не закрылась. Однако сегодня подвоз детей был отменен в четырех районах области полностью и в одном районе частично. Порядка 4,5 тысяч школьников было не подвезено.

Напомним, что в период сильных морозов воспитанники и обучающиеся могут не посещать образовательные организации. Соответствующее письмо регионального министерства образования «О посещении образовательных организаций в связи с сильными морозами» направлено главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

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