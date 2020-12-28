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Сделать 30 и 31 декабря выходными днями для педагогов попросил Кравцов

21:43 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Министр обратился к руководителям региональных органов образования и попросил пораньше отпустить учителей на каникулы, но сохранив все обязательства по оплате труда.

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Сергей Кравцов считает, что учителя заслужили эти выходные

Глава Минпросвещения отметил, что уходящий год был для системы образования непростым. Учителям пришлось перестраиваться и адаптироваться, осваивать дистанционные технологии, применять нестандартные методики. Некоторым пришлось в принципе переосмыслить ведение образовательного процесса.

Сергей Кравцов также подчеркнул, даже на международном уровне было признали, что российская система образования успешно справилась с вызовом. Несмотря ни на что педагоги продолжали вести уроки и занимались с детьми внеурочной деятельностью. Свою работу не прекращали и организации допобразования.

В связи с этим министр обратился к руководителям региональных органов управления образования и попросил сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями, при этом сохранив все обязательства по оплате труда.

Источник: Учительская Газета

30 и 31 декабря нерабочие система образования учителям Сергей Кравцов
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