Сделать 30 и 31 декабря выходными днями для педагогов попросил Кравцов

Глава Минпросвещения отметил, что уходящий год был для системы образования непростым. Учителям пришлось перестраиваться и адаптироваться, осваивать дистанционные технологии, применять нестандартные методики. Некоторым пришлось в принципе переосмыслить ведение образовательного процесса.
Сергей Кравцов также подчеркнул, даже на международном уровне было признали, что российская система образования успешно справилась с вызовом. Несмотря ни на что педагоги продолжали вести уроки и занимались с детьми внеурочной деятельностью. Свою работу не прекращали и организации допобразования.
В связи с этим министр обратился к руководителям региональных органов управления образования и попросил сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями, при этом сохранив все обязательства по оплате труда.
Источник: Учительская Газета