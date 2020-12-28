Сделать 30 и 31 декабря выходными днями для педагогов попросил Кравцов

Министр обратился к руководителям региональных органов образования и попросил пораньше отпустить учителей на каникулы, но сохранив все обязательства по оплате труда.

Сергей Кравцов считает, что учителя заслужили эти выходные

Глава Минпросвещения отметил, что уходящий год был для системы образования непростым. Учителям пришлось перестраиваться и адаптироваться, осваивать дистанционные технологии, применять нестандартные методики. Некоторым пришлось в принципе переосмыслить ведение образовательного процесса.

Сергей Кравцов также подчеркнул, даже на международном уровне было признали, что российская система образования успешно справилась с вызовом. Несмотря ни на что педагоги продолжали вести уроки и занимались с детьми внеурочной деятельностью. Свою работу не прекращали и организации допобразования.

В связи с этим министр обратился к руководителям региональных органов управления образования и попросил сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями, при этом сохранив все обязательства по оплате труда.

Источник: Учительская Газета