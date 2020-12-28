Переведут на цифровые пенсии россиян? ЦБ не исключает такую возможность

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме.

Она отметила, что, как и в нынешних условиях, в будущем возможность выбора останется за пенсионерами.

"Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка", - отметила Набиуллина в эфире RTVI.