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Переведут на цифровые пенсии россиян? ЦБ не исключает такую возможность

22:02 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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При введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме, заявила Набиуллина.

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Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что при введении цифрового рубля россияне смогут получать пенсии в соответствующей форме.
Она отметила, что, как и в нынешних условиях, в будущем возможность выбора останется за пенсионерами.
"Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка", - отметила Набиуллина в эфире RTVI.
Она добавила, что вопрос о введении цифрового рубля пока только обсуждается, оцениваются технологические риски, а также преимущества этого нововведения для населения и бизнеса.
 пенсионеры нововведение пенсии цифровой рубль Эльвира Набиуллина ЦБ
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От редакции

Раздолье для мошенников?

Аноним, 28 декабря 2020 22:05
НВР:
Раздолье, даже сейчас, при отсутствии "цифрового рубля".
Гость, 28 декабря 2020 22:46
"В сша не будут раздавать американцам по $2000. Выдадут по $600 - и далеко не всем." Надо бы озвучить новость, а то про $2000 шло просто аншлагом, а когда передумали - тишЫна?

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