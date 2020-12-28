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Застрелил из-за $15 тыс. продавца валюты и кредитора житель Новосибирской области

21:21 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Присяжные признали его виновным, а суд приговорил к 25 годам лишения свободы.

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Доллары и пистолет — звучит, как зарубежный фильм

Вступил с силу приговор суда, постановленный на основании вердикта присяжных заседателей, по делу об убийстве из-за денег, сообщили 28 декабря в прокуратуре Новосибирской области.

Приговором Новосибирского районного суда от 06.10.2020, постановленного на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, 57-летний Станислав Красуцкий признан виновным и осужден по п.п.“а, з” ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).

В суде установлено, что Красуцкий, узнав о том, что потерпевший осуществляет сделки по купле-продаже иностранной валюты и имеет при себе денежные средства, решил совершить на него нападение с целью их хищения.

С этой целью Красуцкий приобрел пистолет и патроны к нему и привлек неосведомленного о его намерениях лицо, который по его рекомендации должен был встретиться с продавцом валюты для обсуждения вопроса об оказании услуг физической защиты.

4 декабря 2001 года в г. Барнауле в ходе встречи в автомобиле злоумышленник произвел с заднего пассажирского сиденья выстрелы (в затылок и в голову). Из автомобиля он похитил 15 тыс. долларов США.

Кроме этого, Красуцкий с целью избавления себя от долговых обязательств на сумму 240 тыс. рублей решил убить кредитора. Он приобрел огнестрельное оружие и патрон к нему.

1 октября 2003 года он, встретившись с потерпевшим в безлюдном месте (лесном массиве) в окрестностях р.п. Кольцово, произвел ему выстрел в голову из-за которого мужчина скончался на месте преступления. После этого Красуцкий решил захоронить труп на участке местности.

С учетом тяжести совершённого преступления, данных о личности, смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также того, что коллегией присяжных заседателей он не был признан заслуживающим снисхождения, суд окончательно приговорил Красуцкого к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С учетом позиции прокурора, участвовавшего в суде апелляционной инстанции, настаивавшего на отсутствии оснований для отмены судебного решения, определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор в части квалификации действий Красуцкого и меры наказания оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его адвоката об отмене приговора – без удовлетворения.

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