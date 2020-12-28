Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом. Там он встретит Новый год

Актер и продюсер написал в Instagram, что заболел и находится в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы.

Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом

Актера и продюсера Сергея Жигунова доставили в больницу с коронавирусной инфекцией.

Жигунов написал в Instagram, что заболел и находится в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы. «Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но, поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть», — сообщил актер.

Ранее стало известно, что худрука детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского госпитализировали из-за COVID-19. В больнице с коронавирусом также находится актриса Алиса Фрейндлих.