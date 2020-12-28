Сроки победы над коронавирусом назвала Голикова

Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить к весне эпидемиологическую ситуацию, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
"Прогнозы давать самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова.
В России идет масштабная вакцинация населения от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны еще 14 декабря. Он также заявлял, что от COVID в стране планируется привить 60% населения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что вакцинация является одним из основных факторов предотвращения распространения любого инфекционного заболевания.
Согласно данным, озвученным Голиковой в ноябре, предполагалось, что в январе будут произведены 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц. В декабре стало известно, что около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, дополнительно будет поставляться и вакцина центра "Вектор".