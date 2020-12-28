28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сроки победы над коронавирусом назвала Голикова

22:38 28.12.2020 Фото: www.pixabay.com
0

Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то будем получать более положительные результаты по эпидситуации.

% name% title
Голикова надеется на эффективность вакцинации
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сроки победы над коронавирусом назвала ГоликоваЖдала ковидную бригаду 2 недели с температурой 40 и коронавирусом семья из 7 человек в БердскеЕщё 988 новостей

Продолжение вакцинации от коронавируса позволит улучшить к весне эпидемиологическую ситуацию, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

"Прогнозы давать самое неблагодарное дело, но, учитывая, что уже достаточное количество людей переболело и имеет естественный иммунитет, плюс мы начали с декабря вакцинацию. Если после нового года вакцинация будет еще более активнее продвигаться, то, конечно, будем получать более положительные результаты по эпидемиологической ситуации", - сказала Голикова.

В России идет масштабная вакцинация населения от коронавируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что вакцина доставлена во все регионы страны еще 14 декабря. Он также заявлял, что от COVID в стране планируется привить 60% населения.

По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, нарастание производства вакцины будет гарантией того, что к ноябрю следующего года большая часть или около 70% населения РФ получат вакцину, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. Инфекция станет вакциноуправляемой.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла, что вакцинация является одним из основных факторов предотвращения распространения любого инфекционного заболевания.

Согласно данным, озвученным Голиковой в ноябре, предполагалось, что в январе будут произведены 1,5 миллиона доз вакцины "Спутник V", с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц. В декабре стало известно, что около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V" с декабря по конец февраля поступят в гражданский оборот, дополнительно будет поставляться и вакцина центра "Вектор".

вакцина весна иммунитет коронавирус прогноз Татьяна Голикова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваш прогноз?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробный гороскоп для женщин на 2021 год Белого Металлического Быка
22:50 28-12-2020
Подробный гороскоп для женщин на 2021 год Белого Металлического Быка
Сгорел собачий приют с 600 животными. Есть жертвы
22:45 28-12-2020
Сгорел собачий приют с 600 животными. Есть жертвы
Сроки победы над коронавирусом назвала Голикова
22:38 28-12-2020
Сроки победы над коронавирусом назвала Голикова
«Жену очень люблю»: тело 23-летнего дознавателя и предсмертную записку нашли в отделе полиции
22:31 28-12-2020
«Жену очень люблю»: тело 23-летнего дознавателя и предсмертную записку нашли в отделе полиции
Как украсить бутылку на Новый год 2021: 6 оригинальных и простых идей
22:20 28-12-2020
Как украсить бутылку на Новый год 2021: 6 оригинальных и простых идей
Ковид-диссиденты есть в правительстве РФ, подтвердила Голикова 1
22:09 28-12-2020
Ковид-диссиденты есть в правительстве РФ, подтвердила Голикова
Переведут на цифровые пенсии россиян? ЦБ не исключает такую возможность 2
22:02 28-12-2020
Переведут на цифровые пенсии россиян? ЦБ не исключает такую возможность
Подростков заподозрили в изнасиловании и убийстве пожилой воспитательницы
21:51 28-12-2020
Подростков заподозрили в изнасиловании и убийстве пожилой воспитательницы
Галкин выложил новое фото с детьми и елкой в своем замке
21:50 28-12-2020
Галкин выложил новое фото с детьми и елкой в своем замке
Сделать 30 и 31 декабря выходными днями для педагогов попросил Кравцов
21:43 28-12-2020
Сделать 30 и 31 декабря выходными днями для педагогов попросил Кравцов