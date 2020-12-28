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Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении таулера «Онега»

20:53 28.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью рыбаков

Российский лидер Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», — говорится в телеграмме.

Глава государства попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

Поиски осложняют четырёхметровые волны и мороз.

Как заявляли в МЧС, экипаж судна ищут пять кораблей.

волны рыбаки соболезнования утонули Владимир Путин
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