Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении таулера «Онега»

Рыболовецкое судно затонуло в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью рыбаков

Российский лидер Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега», — говорится в телеграмме.

Глава государства попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».

Траулер «Онега» затонул в Баренцевом море утром в понедельник, 28 декабря, на его борту находились 19 человек, были спасены двое.

Поиски осложняют четырёхметровые волны и мороз.

Как заявляли в МЧС, экипаж судна ищут пять кораблей.