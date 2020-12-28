Невозможно уехать с ул. Морской! Почему так подставляют людей в морозы?

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Елена:

-Сегодня ни утром на работу, ни вечером с работы было невозможно уехать с Морской по маршруту 3. Не было автобуса ни на 6.20. Ни на 6.40. Пока дошли до маршрутки - промерзли! Утром такси до вокзала стоило 400 рублей, ожидание в течение часа. Вечером та же история. Не было автобуса ни на 18, ни на 18.35 с вокзала! Это что за безобразие! Это издевательство над людьми в такие морозы. Причем в центре на остановке, пока ждали свой автобус, то муниципальный транспорт ходил активно по всем маршрутам. Почему в администрации не могут договориться с частными перевозчиками, чтобы они заворачивали на ЖК Морской. Почему в морозы ПАТП так подставляет людей, которым нужно и на вокзал успеть на электричку!

Еще одна претензия к пожилому водителю, работающему на маршруте, который запустили летом! Такого хамского отношения к пассажирам мы еще не видели. Летом он нерегулярно доезжал до вокзала, зимой курит в кабине и не запускает в автобус. Ждем по 15 минут на остановке Вокзал после прихода электрички. Никто из водителей на других маршрутах так не делает. То он под носом дверь закроет, то проедет мимо. Вечером при последнем рейсе в центре может не забрать людей чтобы не ехать на вокзал! Непонятно, как реагирует на это руководство ПАТП. Мы уже жаловались на данного водителя! А с него все как с гуся вода! Складывается ощущение полной вседозволенности со стороны этого водителя.

Хотелось, чтобы руководство ПАТП, все же работало с личным составом и принимало соответствующие меры. А также публиковало на интернет-сайте экстренные сообщения по поводу схода с маршрутов муниципального транспорта. А также пора решить общими с администрацией усилиями вопрос о заходе маршруток на ЖК Морской, поскольку расстояние до их остановки более километра. Не находишься как-то с детьми и пенсионерам.