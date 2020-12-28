Кого впервые включил в список иноагентов из физических лиц Минюст? Читайте фамилии

Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.

Минюст впервые включил физических лиц в список иноагентов

Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов: в него вошел, в числе прочих, правозащитник Лев Пономарев.

"Двадцать восьмого декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", - говорится в релизе на сайте Минюста России.

Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.

Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.

Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти - в первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников парламентарии ее включили в документ.