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Подростков заподозрили в изнасиловании и убийстве пожилой воспитательницы

21:51 28.12.2020 Фото: МВД
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Дочь погибшей обратилась за помощью в полицию, когда мать перестала выходить на связь. Вскоре ее тело было найдено в лесу недалеко от деревни.

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Полицейские оперативно задержали подозреваемых

В Смоленской области двое подростков подозреваются в убийстве пожилой женщины. Они задержаны, следствие ходатайствуют об их аресте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Жительница Москвы не смогла дозвониться до своей мамы, проживающей в деревне Селенки Темкинского района. 24 декабря она обратилась за помощью в полицию. Оперативники выяснили, что накануне вечером со старушкой что-то случилось. Вскоре ее тело было найдено в лесу недалеко от деревни.

Следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В преступлении заподозрили двух местных подростков - 16 и 17 лет. Ранее они привлекались за кражи и состояли на учете в органах системы профилактики. Подростки задержаны.

Следователи устанавливают подробности случившегося. Как уточняют в ведомстве, помимо прочего будет дана оценка действиям органов, которые должны были контролировать поведение подростков.

Жертвой стала воспитательница детского сада. Правоохранители сразу установили, что несчастную сначала изнасиловали, а затем задушили и бросили в перелеске у дороги.

Позже было установлено, что учащийся 9 класса местной школы и его несовершеннолетний приятель 2004 года рождения находились вместе с убитой вечером 23 декабря в деревне Селенки возле одного из домов по Молодежной улице. Там они совершили изнасилование и убийство.

При этом оба подростка ранее были судимы за кражу и состояли на учете в полиции.

В настоящее время они задержаны. Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

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