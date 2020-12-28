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«Жену очень люблю»: тело 23-летнего дознавателя и предсмертную записку нашли в отделе полиции

22:31 28.12.2020 Фото: МВД
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Сейчас обстоятельства происшествия изучают следователи СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагают суицид.

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Полицейский свел счеты с жизнью

В казанском отделе полиции №4 «Юдино» нашли тело полицейского. Труп 23-летнего сотрудника обнаружили накануне вечером, 27 декабря. Об этом сообщили источники KazanFirst. В качестве основной версии инцидента следователи рассматривают суицид.

Источники утверждают, что на столе в кабинете дознавателя лежала предсмертная записка.

«Жену очень люблю, в коллективе отношения ровные, с руководством тоже. Прошу никого не винить», - было написано в предсмертной записке.

Сейчас записку и обстоятельства происшествия изучают следователи Следственного комитета по республике. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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