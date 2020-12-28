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Сгорел собачий приют с 600 животными. Есть жертвы

22:45 28.12.2020 Фото: МЧС
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По версии сотрудников питомника, пожар случился из-за поджога. Полностью выгорели ветблок и дом, в котором жила семья владельца приюта.

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В Иркутске произошел пожар в питомнике для собак

Пожар в иркутском питомнике для собак К-9 произошел утром в понедельник на площади 90 кв. м, эвакуировали 25 животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В 04:33 (23:33 мск воскресенья) в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Карпинская, 125. Ликвидация открытого горения в 06:00 (01:00 мск). Эвакуированы 25 собак. Горело фанерно-каркасное здание", - говорится в сообщении.

В официальном аккаунте К-9 в Instagram сообщается, что, по версии сотрудников питомника, возгорание случилось из-за поджога. Пожар начался на крыше ветеринарного блока. В это время в нем находились около 30 больных собак. Полностью сгорели ветблок и дом, в котором жила семья владельца приюта. Погибло как минимум одно животное, также есть пострадавшие собаки.

К-9 - частный питомник для собак, в нем содержится более 600 животных. В ноябре в К-9 волонтеры перевезли часть собак из иркутского приюта "Пять звезд", в котором общественники выявили факты жесткого обращения с животными. Собаки и кошки содержались в ненадлежащих условиях без еды и воды, 80% из них были истощены и больны. Служба ветеринарии по итогам проверки выдала собственнику предписание об устранении нарушений, в частности потребовала до 1 марта перенести приют в другое место, так как сейчас он находится в жилой зоне, что нарушает законодательство.

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