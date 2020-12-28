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31 декабря 2020 - выходной день по всей России. Официально

23:38 28.12.2020 Фото: pxhere
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«Тридцать первое декабря будет выходным днем», — сказали в пресс-службе главы Северной Осетии. Таким образом, в последний день уходящего года отдыхать будет вся Россия.

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Долгожданное решение принято!

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днём. Последней такое решение приняла Северная Осетия. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передаёт РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал регионы сделать в этом году 31 декабря выходным. По его словам, работа в этот день «очень своеобразная». Вскоре 24 декабря Москва и Подмосковье приняли такое решение. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал работодателям города принять аналогичные меры.

«Тридцать первое декабря будет выходным днем», — сказали в пресс-службе главы Северной Осетии. Таким образом, в последний день уходящего года отдыхать будет вся Россия.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днём для сотрудников органов власти субъекта.

31 декабря выходной день новый год
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