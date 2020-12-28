31 декабря 2020 - выходной день по всей России. Официально

«Тридцать первое декабря будет выходным днем», — сказали в пресс-службе главы Северной Осетии. Таким образом, в последний день уходящего года отдыхать будет вся Россия.

Долгожданное решение принято!

Все российские регионы объявили 31 декабря выходным днём. Последней такое решение приняла Северная Осетия. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передаёт РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал регионы сделать в этом году 31 декабря выходным. По его словам, работа в этот день «очень своеобразная». Вскоре 24 декабря Москва и Подмосковье приняли такое решение. Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал работодателям города принять аналогичные меры.

«Тридцать первое декабря будет выходным днем», — сказали в пресс-службе главы Северной Осетии. Таким образом, в последний день уходящего года отдыхать будет вся Россия.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днём для сотрудников органов власти субъекта.