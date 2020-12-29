29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу

12:25 29.12.2020
72

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Вакансии для жителей Бердска.

Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

Новосибирская птицефабрика

ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

-Старший ветеринарный врач цеха ремонтного и родительского стада, график 5/2, з/п 40 000 руб.

-Мастер КИПиА котельной, 5/2 , 18 000руб.

-Менеджер отдела снабжения, 5/2, от 18 000руб.

-Мастер газовой службы, 5/2, 29 000руб.

-Специалист по кадрам,5/2, 22 0000-27 000руб.

-Нормировщик, 5/2,от 18 000руб.

-Лаборант ветеринарной лаборатории,5/2, 21 400руб.

-Водитель погрузчика, 5/2, 35 000руб.

-Электрогазосварщик, 5/2, 24 000руб.

-Слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 21 400руб.

-Слесарь-ремонтник, 5/2, 19 000-22 000руб.

-Автомойщик, 5/2, от 16 000руб.

-Слесарь-сантехник, 5/2, 20 600руб.

-Повар, график 5/2 (с 07.00 от 16.00), з/п 23000руб.

-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000-25000руб.

-Птицевод, график скользящий 5/2, з/п 22 000руб.

-Мастер колбасного цеха, 5/2, скользящий, 23 000руб.

-Инженер по техническому надзору, 2/2 ( с 20.00 до 08.00), 28 000руб.

-Бухгалтер-фактуровщик 3 категории, 2/2, 24 100-25 100руб.

-Рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 20.00 до 08.00), з/п 26500руб.

-Рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 08.00 до 20.00), з/п

23 000руб.

-Рабочие на производство, график 2/2, з/п 25-32000руб.

-Продавец, Линево, Искитим, ст. Евсино, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб.

-Водитель категории С, D,E, сменный, 25000руб.- 40 000руб.

-Тракторист, график сменный, з/п 30500руб.

-Санитар ветеринарный, график сменный,18 800руб.

-Комплектовщик, сменный, 24 000руб.

Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:

8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10

Служебный транспорт: Искитим, Шадрино, Ложок, Улыбино, Лебедевка, Таскаево, Евсино, Линево, Листвянка, Ургун, Белово, Легостаево, Гусельниково, КСМ, Дорогино, Посевная, Черепаново.

Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.

вакансии общежитие работа ОАО «Новосибирская птицефабрика»
Мнение читателей
47
20
4
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

"Дед Мороз и Баба-яга существуют": проверил правдивость русских сказок журналист из Австрии
12:51 29-12-2020
Лунный календарь посева семян на 2021 год
12:50 29-12-2020
Лунный календарь посева семян на 2021 год
Кому обязаны повысить зарплату в 2021 году, рассказал эксперт
12:45 29-12-2020
Кому обязаны повысить зарплату в 2021 году, рассказал эксперт
Против экс-схимонаха Сергия возбудили уголовное дело
12:44 29-12-2020
Против экс-схимонаха Сергия возбудили уголовное дело
Скончались 9 пациентов от коронавируса за сутки на 29 декабря в Новосибирской области
12:38 29-12-2020
Скончались 9 пациентов от коронавируса за сутки на 29 декабря в Новосибирской области
Трое детей и мать сгорели при пожаре в Новосибирске. Прокуратура организовала проверку
12:36 29-12-2020
Трое детей и мать сгорели при пожаре в Новосибирске. Прокуратура организовала проверку
Бердск«С двумя замами стало хуже?»: Избранный мэр Бердска Евгений Шестернин поделился планами на свою команду
12:34 29-12-2020
«С двумя замами стало хуже?»: Избранный мэр Бердска Евгений Шестернин поделился планами на свою команду
В пожаре погибла мать с тремя маленькими детьми в Новосибирске
12:31 29-12-2020
В пожаре погибла мать с тремя маленькими детьми в Новосибирске
Оплакивавший спутника лебедь задержал 23 поезда в Германии
12:30 29-12-2020
Оплакивавший спутника лебедь задержал 23 поезда в Германии
Коронавирус в Новосибирской области: заболели 156, выздоровели 214 за сутки на 29 декабря
12:25 29-12-2020
Коронавирус в Новосибирской области: заболели 156, выздоровели 214 за сутки на 29 декабря