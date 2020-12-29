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Здоровье

Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис

09:16 29.12.2020 Фото: Стоматологическая клиника Дентал-Сервис
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Рекомендуем пройти консультацию у хирурга до 2-х месяцев. Решить проблему с короткой уздечкой в этом возрасте можно легко и безболезненно.

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В Дентал-Сервис помогут исправить детские проблемы полости рта

Дентал- Сервис поможет исправить такую не приятную патологию, как короткая уздечка языка без боли для ребенка и переживаний для родителей.

Относительно несложная патология, которая имеет много неприятных следствий. При осмотре определяется слизистый тяж под языком, который ограничивает его движения. Иногда язык раздваивается или имеет форму сердечка. Ребенок не берет грудь матери, цокает языком при кормлении. Как следствие, он плохо набирает в весе. Формируется неправильный прикус, со временем развиваются заболевания суставов нижней челюсти и пародонтит резцов нижней челюсти. Ребенок долго не начинает говорить, а когда наконец начинает, в речи наблюдаются серьезные дефекты.

Рекомендуем пройти консультацию у хирурга до 2-х месяцев. Решить проблему с короткой уздечкой в этом возрасте можно легко и безболезненно. Мы проводим пластику уздечки по самой эффективной методике, при которой исключаются формирование грубого рубца и дальнейшее ограничения движения языка. Нитки шва очень тонкие и рассасываются в течение 14 дней. После года, когда уздечка языка проросла сосудами и нервами, проводится более сложная операция — френулопластика.

Записаться на прием вы можете по единому номеру сети 8 (383) 308-00-00

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск

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