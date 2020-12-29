Бесплатные замеры и проект после звонка в «Папа Карло»

Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!

Встраиваемая мебель помогает сохранять единый стиль помещения, поддерживая гармонию в интерьере

Мечтаете что-то обновить в интерьере дома, но еще не знаете, как будет выглядеть новая мебель, и что хотите видеть? Не беда, можно просто позвонить в «Папа Карло» и наш замерщик с радостью посмотрит ваше свободное пространство, снимет габариты и поможет определиться с идеей.

Ваш один звонок и несколько готовых решений, которые обязательно порадуют, мы поможем воплотить ваши задумки в жизнь и используем свободное пространство с максимальной выгодой и пользой, задействуя каждый миллиметр.

МЫ ЦЕНИМ Ваше и свое время. Наш сотрудник приезжает к Вам, оговаривает проект, согласовывает с ВАМИ. Производит ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ, и если ВАС всё устроит, заключает договор.

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО!

Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел Папа Карло на сайте Весь Бердск