Бесплатные замеры и проект после звонка в «Папа Карло»

Мечтаете что-то обновить в интерьере дома, но еще не знаете, как будет выглядеть новая мебель, и что хотите видеть? Не беда, можно просто позвонить в «Папа Карло» и наш замерщик с радостью посмотрит ваше свободное пространство, снимет габариты и поможет определиться с идеей.
Ваш один звонок и несколько готовых решений, которые обязательно порадуют, мы поможем воплотить ваши задумки в жизнь и используем свободное пространство с максимальной выгодой и пользой, задействуя каждый миллиметр.
МЫ ЦЕНИМ Ваше и свое время. Наш сотрудник приезжает к Вам, оговаривает проект, согласовывает с ВАМИ. Производит ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ, и если ВАС всё устроит, заключает договор.
ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО!
Мебель из «Папа Карло» - это всегда мебель с душой!
Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2
Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98
Источник: Раздел Папа Карло на сайте Весь Бердск