Крещенские гадания: ТОП-5 популярных народных гаданий и советы таролога Нины Неверовой на Новый год 2021

Таролог отметила, что бояться гадать не стоит. Карты могут помочь найти человеку верный путь решения той или иной ситуации

Гадания на будущее перед Новым Годом и в Рождественский сочельник привлекает внимание не только женщин, но и мужчин. Многие стремятся получить подтверждение осуществления своих мечтаний. А так как новогодние и рождественские праздники овеяны неким мистицизмом, это как раз то время, когда очень хочется верить в то, что все намеченное исполнится.

Таролог из Новосибирска Нина Неверова рассказала "Курьер. Среда. Бердск" почему нужно и полезно гадать, какими атрибутами для гадания необходимо пользоваться, а также рассказала о времени, когда нужно проводить гадания.

Виды гадания

Вариантов гадания огромное количество.

- Гаданий существует множество. Все знают о том, что гадания есть не только на картах. Во все века гаданию придавали большое значение. Даже у каждой царицы или королевы был свой таролог, астролог, маг, предсказатель, который отвечал на ее вопросы. Виды гаданий бывают разные. Есть карточные к ним относятся таро. Есть Оракулы. Таро и оракулы - это немного разные вещи. Оракулы - это тоже гадательные карты. Существуют руны, которые подразделяются отдельно, как древние магические символы. Есть гадания народные: кофейная гуща, гадание по свечке, гадание на воске, гадание по маятнику, на игле, на мятой бумаге. Вариантов гадания огромное количество. Также есть нумерология, астрология. Я тоже могу их в гадания предписать. Астрология может предсказать выбор партнера, узнать характер человека, грядущие события. Хиромантию тоже можно сюда добавить. Самого эффективного гадания нет. Считается, что это хиромантия. Все методы эффективны, если вы не скептик, если вы верите в гадания и умеете читать карты, то тогда эффект будет. Если ты неправильно прочитаешь карты, то соответственно у тебя ничего не сбудется и не будет никакого эффекта. Нужно уметь. Если ты занимаешься картами, значит ты трактуешь карты. Если ты занимаешься рунами, значит - руны. Если смотришь линии по руке, то соответственно ты должен понимать, что какая линия означает. В народном гадании все тоже самое. Если есть иголка или маятник, то здесь за "да" или "нет" отвечает маятник. В гуще все, что увидишь, именно ты, то и будет предсказанием,- прокомментировала Нина Неверова.

Атрибутика

Как утверждает таролог, при гадании, чтобы защитить себя от воздействия потусторонних сил рекомендуется иметь при себе свечу.

- Я в своих раскладах большое внимание уделяю свечам потому что считаю, что расклад со свечой и без свечи имеет большую разницу. Свеча нужна для того, чтобы защитить саму себя этим огоньком, спрятаться от тех духов, которые нам помогают в параллельном мире. Если ты начинаешь какие-то гадательные действия неважно на чем, будь это карты или гуща, в любом случае нам помогают какие-то невидимые духи и чтобы не "нацеплять" на себя какой-то негатив, тем более если ты раскладываешь кому-то и работаешь с другим человеком, то есть гадаешь не на себя, нужно защититься свечкой. Огонь прекрасно выполняет эту функцию. При этом цвет свечей зависит от того на что мы гадаем. Красная свеча - это любовь. Зеленая - это деньги. Белая используется для чистки. Черная используется при снятии негатива, порчи. Белая также может использоваться в принципе и для всего. При этом свечу нужно выбрать прокрашенную не только сверху, а полностью. Я использую конусовидные длинные свечки либо церковные свечки прокрашенные, рогоцветные. Свечи в виде таблеток плоских я не использую, но в принципе кто желает, может и их использовать потому что факт в самом огне. Нам нужен именно огонь. Остальная атрибутика, как скатерть на алтарь, на стол, камни, кольца, браслеты и т. д. в принципе использовать не обязательно. Это по желанию. Если есть такое желание ради бога, покупайте камни, покупайте кольца какие-то серебряные с камнями. Достоверный результат можно получить имея лишь свечу и атрибут тот, которым будешь гадать,- сообщила Нина Неверова.

Когда гадать

Лучшее время для гадания - Рождественский сочельник.

- Гадать лучше всего с 6 на 7 января начиная в 12:00, но можно и в любой другой день. Советуют гадать с 6 на 7 потому что здесь энергия другая. Также можно сделать расклад на картах по всем сферам жизни. Он называется "годовой расклад 12 домов". У меня он тоже есть, с помощью его можно гадать на следующий год. Можно узнать, что тебя ждет в следующем году не только в любви, а по всем сферам жизни,- поведала Нина.

Гадание на картах Таро

Про гадания на картах "таро" специалист высказалась следующим образом:

- Таро - это отличный инструмент для предсказания. Таро используется для предостережения от каких-либо плохих событий и поиска решений в сложных ситуациях. Таро - это прекрасный помощник в жизни. Также таро еще прекрасный помощник в том, что карты дают ответы на любые вопросы, будь то прогноз на день или на год, в вопросах любви, работы и просто могут быть помощником даже в мелких бытовых вопросах. Таро отвечает на любой вопрос абсолютно. Помогает сделать выбор, сберечь энергию и тем самым улучшает жизнь гадающего,- заявила таролог.

Про страх

Нина Неверова сказала, что бояться гадать не стоит.

- Очень часто при гадании у людей возникает страх «Ой,а я боюсь». Вдруг жизнь испортится после того, как я погадаю? Есть такой миф, что гадания таро плохо влияют на твою судьбу. Это миф однозначно. Страх идет оттуда, что раньше в советские времена были гадалки, которые говорили, что человека ждет только плохое. Они не говорили о том, что есть выбор, что есть пути решения, даже если у тебя просматривается какое-то плохое событие. Что можно каким-то образом либо избежать плохого события либо смягчить, если невозможно избежать. Гадать можно, гадать нужно. Ничего страшного в этом нет. Таро никак не может повлиять на судьбу плохо. Таро может только хорошо повлиять, так как вы можете посмотреть пути решения, то как тебе дальше жить, как вести себя дальше,- сообщила таролог.

Пожелание на 2021 год

Нина отметила, что тарологи помогают приоткрыть дверь в светлое будущее каждого человека.

Хочу пожелать всем в Новом Году не бояться менять свою жизнь в лучшую сторону. Не бойтесь как таро, так и других гаданий. Смело гадайте. Это не приведет вас ни к чему плохому, а только улучшит вашу жизнь в лучшую сторону. Не бойтесь тарологов, не бойтесь просить помощи. Тарологи помогают приоткрыть дверцу в ваше будущее и найти правильный путь. Будьте счастливы в новом 2021 году!- пожелала всем читателям таролог Нина Неверова из Новосибирска.

"Курьер. Среда. Бердск" поздравляет всех читателей с Наступающим Новым Годом и публикует ТОП-5 популярных народных гаданий на Руси!

ТОП-5 популярных народных гаданий

1. Гадание на башмаках

Девушка снимает с левой ноги башмачок и кидает его за ворота. В какую сторону укажет его носок, туда бросавшая и замуж пойдет. А если башмачок ляжет носком к воротам, его обладательнице на замужество в этом году рассчитывать не стоит.



2.Гадание на гребне

На ночь, причесавшись, надо оставить гребень под подушкой и лечь спать со словами: «Суженый, ряженый, причеши мне голову». Если станет в этом году к гадающей кто-нибудь свататься - обязательно во сне явится.

3. Гадания по снам с четверга на пятницу

Существует несколько вариантов гадания по снам с четверга на пятницу.

Первый вариант гадания. Прошептать перед сном слова: "Пятница-пятница, помоги присниться, кто ко мне стремится".

Второй вариант гадания. Произнести следующее: "С четверга на пятницу ложусь я на матицу. Матица перевернись, кто полюбит - тот приснись".

Третий вариант гадания. Такие слова: "Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна, и я, молодая, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит, другой скажет, третий судьбу покажет".

4. Гадание с помощью зеркала

Ставят на стол при гадании зеркало, привязывают к дверной скобе и к столу нитку, сами смотрят через плечо в зеркало на нитку, по ней должен жених прийти. Надо сразу же нитку перерезать, как только увидишь кого-нибудь

5.Гадание на спичках

По бокам спичечной коробки вставляются две спички и поджигаются. Если сгоревшие головки будут обращены друг к другу, значит "загаданные" парень и девушка будут вместе. Если головки спичек смотрят в разные стороны или отвалились – то нет.