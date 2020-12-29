ЛПВП - что это такое? Как правильно сдать анализ?

Липопротеины высокой плотности – соединения, состоящие из липидов (жиров) и белков. Они обеспечивают переработку и выведение жиров из организма, поэтому их называют «хорошим холестерином».

Для выяснения уровня ЛПВП, необходимо сдать венозную кровь

Липопротеины высокой плотности – соединения, состоящие из липидов (жиров) и белков. Они обеспечивают переработку и выведение жиров из организма, поэтому их называют «хорошим холестерином».

Метод исследования

Колориметрический фотометрический метод.

Единицы измерения: Ммоль/л (миллимоль на литр).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

Не принимать пищу в течение 12 часов до сдачи крови.

Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение и не курить в течение 30 минут до анализа.

Общая информация об исследовании

Холестерол (ХС, холестерин) - жироподобное вещество, жизненно необходимое организму. Холестерин образуется в печени, а также поступает в организм с пищей, в основном с мясными и молочными продуктами. Холестерин участвует в образовании клеточных мембран всех органов и тканей тела. На основе холестерина создаются гормоны, которые участвуют в росте, развитии организма и реализации функции воспроизведения. Из него образуются желчные кислоты, благодаря которым в кишечнике всасываются жиры.

Холестерин нерастворим в воде, поэтому для перемещения по организму он «упаковывается» в белковую оболочку, состоящую из специальных белков – аполипопротеинов. Получившийся комплекс (холестерол + аполипопротеин) называется липопротеином. В крови циркулирует несколько типов липопротеинов, различающихся пропорциями входящих в их состав компонентов:

липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП),

липопротеины низкой плотности (ЛПНП),

липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

Липопротеины высокой плотности состоят в основном из белковой части и содержат немного холестерина. Их основная функция – переносить излишки холестерина обратно в печень, откуда они выделяются в виде желчных кислот. Поэтому холестерин ЛПВП (ХС ЛПВП) также называют «хорошим холестерином». В состав ЛПВП входит около 30 % общего холестерола (холестерина) крови.

Для чего используется исследование?

Чтобы оценить риск развития атеросклероза и проблем с сердцем.

Для контроля за эффективностью низкожировой диеты.

Что означают результаты?

Референсные значения: 1,03 - 1,55 ммоль/л.

Понятие «норма» не вполне применимо по отношению к уровню ХС ЛПВП. Для разных людей с разным количеством факторов риска норма ЛПВП будет отличаться. Чтобы определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более точно для конкретного человека, необходимо оценить все предрасполагающие факторы.

В целом можно сказать, что сниженный уровень ЛПВП предрасполагает к развитию атеросклероза, а достаточный или высокий – препятствует этому процессу.

У взрослых ХС ЛПВП в зависимости от уровня можно оценить следующим образом:

меньше 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,3 ммоль/л у женщин – высокий риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от других факторов риска,

1,0-1,3 ммоль/л у мужчин и 1,3-1,5 ммоль/л у женщин – средний риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний,

1,55 ммоль/л и выше – низкий риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний; при этом сосуды защищены от негативного влияния избытка холестерина.

Причины пониженного уровня ЛПВП:

наследственность (болезнь Танжера),

холестаз – застой желчи, который может быть вызван заболеванием печени (гепатитом, циррозом) или

камнями в желчном пузыре,

тяжелое заболевание печени,

недолеченный сахарный диабет,

хроническое воспаление почек, приводящее к нефротическому синдрому,

хроническая почечная недостаточность.

Причины повышенного уровня ЛПВП:

наследственная предрасположенность,

хроническое заболевание печени,

алкоголизм,

частые интенсивные аэробные нагрузки.

Важные замечания

В США липиды измеряются в миллиграммах на децилитр, в России и в Европе – в миллимолях на литр. Пересчет осуществляется по формуле ХС (мг/дл) = ХС (ммоль/л) × 38,5 или ХС (ммоль/л) = ХС (мг/дл) х 0,0259.