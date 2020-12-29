Выплаты детям из многодетной семьи, если случилась потеря кормильца

Сумма выделяется небольшая (чуть больше 4 тыс. рублей), но она платится на каждого ребенка. То есть, если в семье 4 детей, то ежемесячная помощь будет равняться уже 16 тыс. рублей.

Чем поможет государство при потери кормильца

Детей растить – тяжкий труд, требующий моральных и материальных затрат.

Очень тяжело приходится тем, кто вынужден заниматься этим в одиночку – например, после того, как семья потеряла своего единственного кормильца. В таком случае людям будет полагаться помощь государства.

Какие выплаты полагаются

Многодетной семье в случае утраты кормильца полагаются ежемесячные выплаты. При этом не имеет значения, насколько семья хорошо обеспечена материально – никаких условий, касающихся среднедушевого дохода, для получения этого пособия нет.

Выплата состоит из двух частей: страховой и социальной. Первая часть зависит от стажа кормильца и накопленных пенсионных баллов, вторая – стандартная (чуть больше 5 тыс. рублей), но она будет удвоена, если ребенок потерял двоих родителей.

Заявку на получение денег подает второй родитель или опекун детей. При этом потребуются документы:

заявка на назначение пособия;

паспорт заявителя;

СНИЛС заявителя и детей;

свидетельство о смерти кормильца, его трудовая книжка;

документы, подтверждающие родство с умершим;

реквизиты для перечисления помощи.

Пенсия на детей будет выплачиваться до достижения ими совершеннолетия.

Другие варианты:

до 23 лет – если ребенок учится на дневном отделении в ВУЗе;

до того времени, как получатель устроится на работу.

Оформляется помощь онлайн – через МФЦ, сайт ПФР, или Госуслуги. Заявление рассматривается 10 дней – во всяком случае так написано на сайте ПФР, однако на практике первая выплата может поступить и через месяц, и даже через два.

Есть ли дополнительные выплаты

Кроме «стандартной» выплаты семьям назначается и региональная доплата. Ее размер будет отличаться: матпомощь будет равна величине, необходимой для того, чтобы «дотянуть» пенсию до регионального прожиточного минимума.

В некоторых регионах есть и дополнительная матподдержка. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области многодетные семьи, потерявшие кормильца, получат дополнительные деньги.

Сумма выделяется небольшая (чуть больше 4 тыс. рублей), но она платится на каждого ребенка. То есть, если в семье 4 детей, то ежемесячная помощь будет равняться уже 16 тыс. рублей.

Назначается помощь с того дня, когда на нее возникло это право. Но платится она «за прошлый» период только за 6 месяцев.

Что это значит:

Если заявка будет подана в течение полугода после получения права на матподдержку, то заплатят за все время. Если за пособием обратятся позже (например, через 8-10 месяцев), то при расчете будет приниматься во внимание только предыдущие полгода перед подачей заявления.

Оформляется матпомощь в МФЦ. Получить ее могут только жители региона. Основанием для назначения станут «детские» метрики с указанием места рождения малышей (СПб или Ленобласть).

Источник: Яндекс.Дзен