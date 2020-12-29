2 месяца малышу: Что должен уметь малыш?

Ребенок в два месяца с интересом активно изучает мир его окружающий. В 2 месяца ребенок должен уметь различать чужие и знакомые голоса.

Ребенку становится все легче управлять своим телом, какие-то резкие и бессознательные движения уходят в прошлое, пропадает рефлекс ползанья

В 2 месяца у ребенка все лучше оттачиваются двигательные навыки. Ребенку становится все легче управлять своим телом, какие-то резкие и бессознательные движения уходят в прошлое, пропадает рефлекс ползанья. Хорошо начинает развиваться хватательный рефлекс, он выражается все больше в захватывании ребенком пальцев или волос взрослых. Часто ребенок в два месяца может уже какое-то время в руках удерживать маленькую игрушечку, прижав ее ладошкой.

К тому же малышу нравится тащить все в рот и пробовать на вкус. Малыш может в этом возрасте самостоятельно разжимать ладошку, поэтому часто во рту у крохи можно видеть его пальчики. В 2 месяца ребенок должен уметь хорошо удерживать свою головку в приподнятом состоянии и в вертикальном положении. Малыш способен лежа на животике самостоятельно приподнимать грудь и голову и находиться в таком положении до двадцати секунд.

Ребенок в два месяца с интересом активно изучает мир его окружающий. В 2 месяца ребенок должен уметь различать чужие и знакомые голоса. Часто улыбается папе и маме и в это же время внимательно и настороженно смотрит в лицо, склоненное над ним. Ребенок может различать нелюбимые и любимые предметы, он тянется ко всему, что его заинтересовывает. Внимание малыша начинают привлекать звучащие и движущиеся предметы. Он может следить за тем, как они двигаются, ребенок слушает звуки и тянется по направлению предмета своей крохотной ручкой.

В этом возрасте папа и мама могут услышать от своего крохи звуки, которые чем-то напоминают пение. Это звуки, обычно произносимые перед началом гуления. В это время малыш пытается воспроизводить звуки слышимые им от окружающих его людей.

И хоть вам может показаться, что такие звуки бессмысленны, все равно помогайте малышу произносить их, распевайте вместе с ним и тогда вы заметите, что ребенок в 2 месяца умеет хорошо произносить звуки.

Какие игры и занятия для развития необходимы ребенку в 2 месяца?

Хоть малыш и совсем еще крошечный, он уже активно развивается. В это время его слух, зрение, координация движений и двигательные навыки совершенствуются. Поэтому ребенку необходимы занятия и игры для развития. Причем включать их в график крохи нужно каждый день. По причине все большего внимания к окружающим ребенка предметам предложите для развития зрения ему игры с предметами. Допустим, можно на расстоянии тридцать см. от лица крохи передвигать небольшую игрушку, но только выберите что-нибудь яркое и пестрое. Тогда малыш будет концентрировать на ней свое внимание и соответственно водить глазками. И впоследствии зрение малыша станет лучше.

Необходимо постоянно следить за тем, какое у ребенка настроение. Если заметите, что он куксится и недоволен, прекращайте игру. Хорошо применять для развития зрения крохи различные узоры: черно-белые, цветные, с картинками. Развесьте их в поле зрения ребенка.

Чтобы усовершенствовать хватательный рефлекс крохи и развить его моторику маленьких совсем ручек играйте с малышом в шарики. Найдите шарики разные по размеру, фактуре и цвету, сделанные из различных материалов. Это могут быть деревянные, пластмассовые, тряпочные шарики. Вкладывайте их по очереди в ладошку крохи, предлагайте ему схватить шарик. Позже вы можете подвесить шарик на веревочку и аккуратно спускать его в ладонь ребенка. Предлагайте при этом крохе схватить шарик, после этого потихоньку потягивайте шарик, стимулируйте малыша удерживать шарик крепче. Ведь в 2 месяца ребенок должен уметь это делать.

Так как в два месяца двигательные навыки крохи хорошо развиваются, можно выполнять уже упражнения, которые способствуют укреплению мышц ребенка. Особенно это касается спины, мышц шеи, рук. Положив малыша на пеленальный столик на животик, присядьте рядом и называйте его по имени и в это самое время показывайте какую – то яркую игрушечку. Заинтересовавшись, ребенок будет стараться поднимать голову, чтобы посмотреть на игрушку. Таким образом, будут тренироваться мышцы. Это же самое можно делать, ребенка положив к себе на живот и призывая малыша смотреть лицо в лицо. Вскоре вы заметите, что благодаря вашим усилиям ваш ребенок в 2 месяца умеет делать то, что другие дети еще пока не умеют.

Чтобы развить слух малыша, привяжите к носкам ребенка маленькие колокольчики. При каждом движении колокольчики будут звенеть. Слух будет совершенствоваться при помощи музыки. Хорошо бы включать малышу классику, при этом меняя композиторов и наблюдая какой же из них малышу нравится больше всех. Также хорошо бы знакомить дитя с ритмом и стихотворным размером. То есть просто читайте ему стихи, рассказывайте всевозможные прибаутки и «потешки», напевайте песенки для детей.

Источник: gcgdp.by