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Выходные дни из-за праздников и сокращенные рабочие недели в 2021 году

17:50 29.12.2020 Фото: pixabay
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В период с 15-го по 20-е февраля в России будет единственная в 2021 году рабочая неделя, состоящая из шести дней, констатировали сотрудники Роструда.

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Летом следующего года будет одна короткая рабочая неделя из-за Дня России, который отмечают 12 июня. Этот праздник выпадет на субботу, а потому день отдыха будет перенесен на понедельник, 14 июня

Шестидневная рабочая неделя придется в России на февраль 2021 года

В период с 15-го по 20-е февраля в России будет единственная в 2021 году рабочая неделя, состоящая из шести дней, констатировали сотрудники Роструда.

Как сократит рабочую неделю Международный женский день?

В Роструда сообщили, что в связи с празднованием Международного женского дня в рабочей неделе будет четыре дня. В первые две недели мая россияне тоже будут работать по четыре дня. Рабочими днями будут периоды с 4-го по 7-е и с 11-го по 14-е мая, уточнили в профильном ведомстве.

% name% titleЛетом следующего года будет одна короткая рабочая неделя из-за Дня России, который отмечают 12 июня. Этот праздник выпадет на субботу, а потому день отдыха будет перенесен на понедельник, 14 июня.

«В начале ноября россиян ожидают трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря», — сообщила пресс-служба Роструда.

Выходные дни в России в 2021 году

 Пресс-служба Минтруда РФ ранее ознакомила россиян с проектом правительственного постановления, регламентирующего перенос выходных в наступающем 2021-м. Впоследствии подпись под соответствующим документом поставил глава Кабмина Михаил Мишустин.

Уточним, что Трудовой кодекс России четко прописывает следующие праздничные дни, в которые граждане не работают:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новый год;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 4 ноября – День народного единства.

Источник: https://www.1rre.ru/

выходные дни 2021 праздники работа
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