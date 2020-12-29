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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 29 декабря отмечается 11 именин по церковному календарю

07:10 29.12.2020 Фото: pxhere
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По святцам 29 декабря отмечается 11 именин: 10 мужских и 1 женские.

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С именинами!

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Аркадий от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Семен от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»

Женщины

София от древнегреческого имени Софиа - «мудрая», «мудрость», «знание»
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