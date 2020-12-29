Сегодня именины: 29 декабря отмечается 11 именин по церковному календарю

Мужчины
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Аркадий
|от древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Семен
|от древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Женщины
|София
|от древнегреческого имени Софиа - «мудрая», «мудрость», «знание»