Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 декабря 2020 в России и мире

29 декабря - день виолончели

• День «Ещё столько всего надо сделать!» (Still Need To Do Day)

• День розыска забытых благодарностей

• Международный день виолончели (International Cello Day)



• День памяти пророка Аггея• День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ• День «Тик-так» (Tick Tock Day) - США• День «Встань на весы» (National Get on the Scales Day) - США• День независимости - Монголия• Масленица Рождественского поста - Армения• День Конституции - Ирландия• День супа «Пеппер пот» (National Pepper Pot Day) - США• Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины, Владимира• Агей Зимоуказчик (Агей Инесей)

Важные даты

1699 Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь.

1708 указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.

1768 введение Екатериной II бумажных денежных знаков.

1902 в Москве открылась гостиница "Националь".

1911 по Бульварному кольцу Москвы начал курсировать трамвайный маршрут "А", в народе ласково прозванный "Аннушка"



1927 в Харькове, под руководством Антона Макаренко, открыто детское воспитательное учреждение - "Трудовая коммуна им. Дзержинского".1941 высажен советский десант в Феодосию.1958 в Уголовном кодексе РСФСР упразднено понятие "враг народа".1977 создан спецотряд МВД «Витязь».1984 головная подводная лодка К-51 «Верхотурье» проекта 667БДРМ «Дельфин» вошла в состав Северного флота ВМФ России.1995 открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.2007 открылась 174-я станция Московского метрополитена – «Сретенский бульвар».2012 катастрофа Ту-204 во Внукове.2013 взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.

