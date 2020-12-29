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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 29 декабря 2020 в России и мире

07:40 29.12.2020 Фото: Pixabay
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Список праздников России и мира 29 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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29 декабря - день виолончели

• День «Ещё столько всего надо сделать!» (Still Need To Do Day)
• День розыска забытых благодарностей
• Международный день виолончели (International Cello Day)

• День памяти пророка Аггея
• День службы профессионально-психологического отбора МВД РФ
• День «Тик-так» (Tick Tock Day) - США
• День «Встань на весы» (National Get on the Scales Day) - США
• День независимости - Монголия
• Масленица Рождественского поста - Армения
• День Конституции - Ирландия
• День супа «Пеппер пот» (National Pepper Pot Day) - США
• Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины, Владимира
• Агей Зимоуказчик (Агей Инесей)

Важные даты

1699 Петром I был издан именной указ № 1735 о переходе на Юлианский календарь.
1708 указом Петра I территория Российской империи была разделена на 8 губерний.
1768 введение Екатериной II бумажных денежных знаков.
1902 в Москве открылась гостиница "Националь".
1911 по Бульварному кольцу Москвы начал курсировать трамвайный маршрут "А", в народе ласково прозванный "Аннушка"

1927 в Харькове, под руководством Антона Макаренко, открыто детское воспитательное учреждение - "Трудовая коммуна им. Дзержинского".
1941 высажен советский десант в Феодосию.
1958 в Уголовном кодексе РСФСР упразднено понятие "враг народа".
1977 создан спецотряд МВД «Витязь».
1984 головная подводная лодка К-51 «Верхотурье» проекта 667БДРМ «Дельфин» вошла в состав Северного флота ВМФ России.
1995 открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
2007 открылась 174-я станция Московского метрополитена – «Сретенский бульвар».
2012 катастрофа Ту-204 во Внукове.
2013 взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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