Что запрещено делать 29 декабря в Агеев день? Почему категорически нельзя убираться в доме в этот день

В Авгеев день было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог.

Православные христиане 29 декабря чтят память святого Агея — одного из последних пророков Ветхого завета

Православные христиане 29 декабря чтят память святого Агея (Аггея) — одного из последних пророков Ветхого завета. По преданию, он жил за 500 лет до Рождества Христова. За свою жизнь святой прославился как поборник за чистоту человеческой души и прорицатель.

В Авгеев день было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог. Считалось, что это могло спровоцировать ссоры и конфликты.

Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода хлопоты лучше отложить на другой день. Поэтому не берите в руки, все, что связано с чистотой.

Поскольку в это время еще продолжается Рождественский пост, верующим запрещено есть пищу животного происхождения и употреблять алкоголь. В то же время полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов православным христианам разрешается.

Источник: izvmor.ru