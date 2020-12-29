Международный день виолончели отмечается 29 декабря 2020 года: Стихи потрясающей красоты в праздник

Считается, что присутствие виолончели необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента.

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса

Международный день виолончели (International Cello Day) или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса (исп. Pablo Casals, 1876-1973).

Пабло Казальс, также известный как Пау Касальс, считается одним из лучших виолончелистов всех времен и первым популяризатором виолончели как сольного инструмента. Уже к четырем годам он под руководством отца начал играть на скрипке, фортепиано и флейте. Виолончель он освоил во время учёбы в музыкальной школе Барселоны. Казальс стал всемирно известным музыкантом в начале 20-го века, когда начал гастролировать по Европе, а затем и во многих странах мира, в том числе и в России, где он выступал как солист и в ансамбле с С.Рахманиновым, А.Зилоти, А.Гольденвейзером.

Помимо концертной деятельности Казальс организовал первый в Барселоне симфонический оркестр (и дирижировал им до 1936 года), Рабочее музыкальное общество (которым руководил в 1924-1936 годах), музыкальный журнал и воскресные концерты для рабочих в Каталонии. После Гражданской войны (1936-1939) в Испании, во время которой он активно помогал республиканцам, музыкант эмигрировал из страны. С 1956 года он жил в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), где основывал симфонический оркестр и консерваторию. А также выступил одним из организаторов фестивалей в Праде и Сан-Хуане.

Перу Казальса-композитора принадлежат оратория «Ясли», «Гимн Организации Объединенных Наций», известный также как «Гимн Мира» для оркестра, симфонические, хоровые, камерно-инструментальные и другие произведения. Наибольшую известность приобрела каталонская народная «Песня птиц» в его переложении для виолончели и его записи Баха для виолончели. Он выступал сольно, в составе ансамблей и в сопровождении оркестра.

Один из крупнейших исполнителей-виолончелистов 20 века Казальс не создал школы в общепринятом смысле этого слова, однако его вклад, как в исполнительскую практику, так и в мировую музыкальную культуру в целом, неоценим. Верность моральным идеалам, бескомпромиссная нравственная позиция Казальса явились образцом и ориентиром для многих в кризисные моменты истории 20 века. В знак протеста против причастности к фашизму ряда западных стран музыкант отказался от широкой концертной деятельности. Вручая в 1945 году музыканту Орден Почётного легиона, премьер-министр Франции Ж.Бидо сказал: «Вы – один из голосов мировой совести». В 1958 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира, награжден Медалью за свободу (США, 1963), Большим крестом Ордена «За заслуги» (Франция, 1971) и другими наградами. В Сан-Хуане проводится Фестиваль Казальса и расположен его музей. С 1957 года в различных странах проводятся международные конкурсы имени Казальса.

Возвращаясь же к «виновнице» сегодняшней даты, хочется напомнить, что виолончель (итал. violoncello, сокр. cello) – это струнный смычковый музыкальный инструмент басового и тенорового регистра, похожего строения, что скрипка или альт, однако значительно бо́льших размеров. Виолончель держат не в руках, а ставят вертикально. Этот музыкальный инструмент известен с первой половины 16 века.

Виолончель обладает широкими выразительными возможностями и богатой техникой исполнения, поэтому используется и как сольный инструмент, и в то же время является обязательным участником симфонического оркестра и струнного ансамбля. Считается, что её присутствие необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента.

Репертуар виолончели весьма широк и включает многочисленные концерты, сонаты, сочинения без сопровождения. Самые известные из произведений – это шесть сюит Баха для виолончели соло, вариации на тему рококо Чайковского, «Лебедь» Сен-Санса, концерты для виолончели Вивальди, Боккерини, Гайдна, Дворжака. Самые известные сонаты для виолончели и фортепиано были написаны Бетховеном, Мендельсоном, Брамсом, Рахманиновым, Шостаковичем, Прокофьевым, Пуленком и Бриттеном.

Сегодня же профессиональные музыканты могут отметить Международный день виолончели, разучив новое произведение, сыграв на этом инструменте для публики, встретиться с другими виолончелистами или дать урок другу, который давно хочет научиться играть на инструменте. Ну, а если вы просто любите звучание виолончели, переслушайте записи своего любимого музыканта, откройте для себя новых исполнителей или сходите на концерт.

Стихи в праздник

Виолончель исходит в томном

стоне,

Гудит, жужжит, как шмель

в июльский зной.

Растаяли в святилище симфоний

Колонны, люстры, строгих кресел

строй.

И нет пюпитра перед черным



фраком,Нет к струнам наклоненнойголовы.Уж не смычок скользитпо нотным знакам,А ветер по кудрям листвы.Прозрачными глухие стали стены,Шумит за ними пробужденныйсад,Где липы о печали сокровеннойШироким вздохом с миромговорят.Поет и для меня «Сомненье»ГлинкиБезжалостной тревогой днейбылых,И спорят звуки в страстномпоединкеМинувших бед и радостей моих.

Всеволод Рождественский

*****

Она как истинная дама

На шпильке тоненькой стоит.

При этом спину держит прямо,



Приняв слегка наклонный вид.Всегда в объятьях кавалера,Всегда на чьем-нибудь плече,Она прелестна, как ВенераПри первом солнечном луче.А если в зале гасит свечиПришедший с улицы сквозняк,Любой поклонник ей на плечиГотов накинуть свой пиджак.

Дядина Г.

*****

Смычок таинственно скользит,

Мелодия прекрасная звучит,

А музыкант себе сидит на стуле,

Водя смычком по струнам,

Ту мелодию творит.



Инструмент его прекрасныйНазовите поскорей,Чуть поменьше контрабасаИмя ей … .(Виолончель)

*****

Со скрипкой инструменты схожи,

На них смычком играют тоже.



Но больше скрипки в десять разВиолончель и Контрабас!

*****

Инструмент — как огромная скрипка.

Звук густой, как баритон.

Музыкант играет сидя.

Как, друзья, зовётся он?

(Виолончель, виолончелист)

*****

Смычком по струнам проведу

И сразу в сказку попаду.

Мне дивный инструмент поможет

По-разному звучать он может:

То нежно, ласково, легко,

То низко, сочно, глубоко.

Он звуком бархатным поёт



И сразу за душу берёт,Не контрабас и не свирель,Зовут его … .(Виолончель)

Источник: calend.ru